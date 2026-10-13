Fue detenida la pareja que vandalizó el cartel que recuerda a víctimas israelíes de un atentado terrorista

La base del mural fue dañada por una pareja de vándalos. Foto: X de Ulpiano Suarez

El Bosque KKL Nova, vandalizado

La pareja dañina lo que hizo fue doblar un cartel metálico de 2 metros de altura. Lo inclinaron 45 grados por lo que dañaron su base. Un ciudadano alertó a la Policía, que en una rápida persecución atrapó al hombre y la mujer y los puso a disposición de la Justicia. El hombre cuenta con antecedentes policiales por amenazas y lesiones.

Este martes, a través de un comunicado Ulpiano Suarez expresó: "El Bosque KKL Nova nació para mantener viva la memoria y transmitir un mensaje de paz, respeto y convivencia. Que hayan violentado su cartel, a pocos días de su inauguración, nos llama a reflexionar como sociedad. Las personas involucradas ya fueron identificadas y detenidas".

Podemos pensar distinto, tener diferentes creencias y expresar nuestras ideas, pero siempre desde el respeto. La intolerancia y la violencia no pueden ni deben ser el camino. Cuidar la memoria también es respetar al otro y defender los espacios que nos unen Podemos pensar distinto, tener diferentes creencias y expresar nuestras ideas, pero siempre desde el respeto. La intolerancia y la violencia no pueden ni deben ser el camino. Cuidar la memoria también es respetar al otro y defender los espacios que nos unen

"Sigamos construyendo una Mendoza donde las diferencias no nos dividan y donde la convivencia, el diálogo y la paz sean valores que nos encuentren a todos", finalizó el intendente.

La semana pasada fue inaugurado el espacio que recuerda a más de 400 víctimas de un atentado terrorista contra la comunidad judía en Israel. Foto: Municipalidad de la Ciudad de Mendoza

El bosque inaugurado la semana pasada contempla la plantación de árboles en homenaje a las 417 personas asesinadas durante el ataque terrorista al Festival Nova, ocurrido el 7 de octubre de 2023 en Israel.

El espacio incluye 9 especies elegidas por su significado simbólico, entre ellas el olivo, asociado a la paz; el lapacho, al renacer; y el ciprés, a la memoria. "Con el paso de los años, los ejemplares crecerán y transformarán el predio en un espacio verde para el encuentro, la reflexión y el recuerdo", explicaron desde la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza.

La iniciativa se concretó mediante el trabajo conjunto de la comuna citadina, KKL Argentina, la Kehilá, el Consulado Honorario del Estado de Israel en Mendoza y la comunidad que acompañó el proyecto.