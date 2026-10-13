El viernes 9 lo inauguraron y el lunes 12 lo violentaron. Eso ocurrió en el Parque Central en el lugar en el que fue emplazado el Bosque KKL Nova que homenajea a las víctimas de un atentado terrorista contra la comunidad judía ocurrido hace 3 años.
Fue detenida la pareja que vandalizó el cartel que recuerda a víctimas israelíes de un atentado terrorista
A apenas 3 días de su inauguración el mural del Bosque KKL Nova fue violentado por dos personas, un hombre y una mujer. Ulpiano Suarez reclamó respeto
Los vandalizadores fueron rápidamente identificados y resultaron detenidos en las cercanías del lugar por personal policial. Se trata de un hombre y de una mujer, los dos de 41 años.
Tras el incidente, el intendente de la Ciudad de Mendoza, Ulpiano Suarez, expresó su malestar por lo sucedido y pidió que haya más respeto en la comunidad aún a pesar de las diferencias ideológicas.
El Bosque KKL Nova, vandalizado
La pareja dañina lo que hizo fue doblar un cartel metálico de 2 metros de altura. Lo inclinaron 45 grados por lo que dañaron su base. Un ciudadano alertó a la Policía, que en una rápida persecución atrapó al hombre y la mujer y los puso a disposición de la Justicia. El hombre cuenta con antecedentes policiales por amenazas y lesiones.
Este martes, a través de un comunicado Ulpiano Suarez expresó: "El Bosque KKL Nova nació para mantener viva la memoria y transmitir un mensaje de paz, respeto y convivencia. Que hayan violentado su cartel, a pocos días de su inauguración, nos llama a reflexionar como sociedad. Las personas involucradas ya fueron identificadas y detenidas".
"Sigamos construyendo una Mendoza donde las diferencias no nos dividan y donde la convivencia, el diálogo y la paz sean valores que nos encuentren a todos", finalizó el intendente.
El bosque inaugurado la semana pasada contempla la plantación de árboles en homenaje a las 417 personas asesinadas durante el ataque terrorista al Festival Nova, ocurrido el 7 de octubre de 2023 en Israel.
El espacio incluye 9 especies elegidas por su significado simbólico, entre ellas el olivo, asociado a la paz; el lapacho, al renacer; y el ciprés, a la memoria. "Con el paso de los años, los ejemplares crecerán y transformarán el predio en un espacio verde para el encuentro, la reflexión y el recuerdo", explicaron desde la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza.
La iniciativa se concretó mediante el trabajo conjunto de la comuna citadina, KKL Argentina, la Kehilá, el Consulado Honorario del Estado de Israel en Mendoza y la comunidad que acompañó el proyecto.
En pocas palabras
- Pareja detenida: se identificó y capturó a un hombre y una mujer de 41 años por vandalizar el mural conmemorativo.
- Hecho vandálico: el cartel del Bosque KKL Nova, que recuerda a víctimas de atentado terrorista, fue doblado a 45 grados de su base.
- Rechazo institucional: el intendente Ulpiano Suarez condenó el acto y pidió respeto, destacando la importancia de la memoria y la convivencia.