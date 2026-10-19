El vocero presidencial descartó que Javier Milei tenga en mente un "plan platita"

También se refirió al alza del Riesgo País y al pedido de Estados Unidos para disolver el Comité de Descolonización de las Naciones Unidas (ONU) donde Argentina lleva adelante su reclamo por las Islas Malvinas.

Fue durante la conferencia de prensa que suele dar los martes y que esta semana adelantó un día. Varias veces aludió Ravier a "la herencia que recibió Javier Milei", para tratar de justificar la situación actual.