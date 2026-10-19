El vocero presidencial Adrián Ravier se pronunció este lunes respecto de distintos temas de la realidad argentina y, entre otros conceptos, aseguró que el presidente Javier Milei no aplicará un "plan platita como el de Sergio Massa" en los últimos meses de la gestión de Alberto Fernández.
Optimista
El vocero presidencial descartó que Javier Milei tenga en mente un "plan platita"
Adrián Ravier sostuvo que "la Argentina está mejor" y culpó a la incertidumbre global por la suba del Riesgo País
También se refirió al alza del Riesgo País y al pedido de Estados Unidos para disolver el Comité de Descolonización de las Naciones Unidas (ONU) donde Argentina lleva adelante su reclamo por las Islas Malvinas.
Fue durante la conferencia de prensa que suele dar los martes y que esta semana adelantó un día. Varias veces aludió Ravier a "la herencia que recibió Javier Milei", para tratar de justificar la situación actual.
Textuales de Adrián Ravier
- "Milei recibió una Argentina con un riesgo país arriba de los 2.500 puntos mientras que hoy se encuentra “sobre los 600 puntos”.
- "La suba obedece a la incertidumbre global y ante eso, el gobierno construye solidez macroeconómica”.
- “La Argentina que tenemos hoy es mucho mejor, con menos incertidumbre y con menos riesgo que la que teníamos en diciembre de 2023”.
- "La política económica no va a cambiar. No va a haber un plan platita mientras Javier Milei siga en funciones porque entendemos que el plan económico es exitoso para bajar la inflación y de la mano de la baja de la inflación, bajar la pobreza y la indigencia. También recuperar el crecimiento independientemente de que no es a la tasa o a la velocidad que nos gustaría observar”.
- "Si se analizan los datos particulares, la situación sector por sector, puede cambiar. No se trata de un crecimiento homogéneo, en el que todos los crecen al mismo tiempo”.
- “Julio fue negativo, pero agosto fue muy positivo. De septiembre en adelante va a ir mejorando, ya lo vemos al mirar los datos parciales”.
- “No negamos los datos, especialmente los oficiales, pero creemos que Argentina vuelve a crecer, pese a la coyuntura global”.
- "Sobre el pedido de Estados Unidos para disolver el Comité de descolonización de la ONU iestá bajo análisis pero es un tema que hablará el canciller Pablo Quirno".
En pocas palabras
- Adrián Ravier: la Argentina está mejor y el Riesgo País bajó de 2.500 a 600 puntos.
- Causas de la suba: la incertidumbre global impacta en el Riesgo País, pero el gobierno construye solidez macroeconómica.
- Plan económico: no habrá un "plan platita", ya que el actual busca bajar la inflación y la pobreza.
Resumen generado por Thinkindot AI