El oficialismo logró la media sanción de la nueva Ley de Discapacidad con 237 votos positivos

Tras concluirse la votación en general, el recinto legislativo continuó con la votación particular de cada capítulo. Bajo la modalidad a mano alzada, los diputados aprobaron todos los capítulos de la norma.

El acuerdo llegó tras reuniones a contrarreloj y negociaciones que se prolongaron hasta bien avanzada la sesión y que modificaron en buena medida el texto original. Al frente de las conversaciones estuvo la diputada libertaria (ex-Pro) Laura Rodríguez Machado, con la coordinación del presidente de la Cámara, Martín Menem. Desde temprano, el oficialismo puso a circular el borrador del dictamen y fue incorporándole ajustes a medida que avanzaba la megasesión.