El bloque de La Libertad Avanza (LLA) se dispone a aprobar este miércoles su propio dictamen con el respaldo de sus aliados habituales y, en un giro inesperado, también de Unión por la Patria (UP) y Provincias Unidas. La iniciativa busca regularizar la atención de las personas con discapacidad y ordenar los pagos a los prestadores médicos, con lo que el Gobierno de Javier Milei intenta desactivar uno de sus frentes políticos más sensibles.
El oficialismo consiguió el apoyo del peronismo y se encamina a aprobar en Diputados su proyecto de Discapacidad
Tras negociaciones a contrarreloj que cambiaron el texto original, parte del peronismo se sumó al respaldo del dictamen libertario
El acuerdo llegó tras reuniones a contrarreloj y negociaciones que se prolongaron hasta bien avanzada la sesión y que modificaron en buena medida el texto original. Al frente de las conversaciones estuvo la diputada libertaria (ex-Pro) Laura Rodríguez Machado, con la coordinación del presidente de la Cámara, Martín Menem. Desde temprano, el oficialismo puso a circular el borrador del dictamen y fue incorporándole ajustes a medida que avanzaba la megasesión.
El giro del peronismo
Rodríguez Machado, junto con su par libertaria Gisela Castelnuovo, abrió el diálogo con legisladoras de UP, entre ellas Victoria Tolosa Paz y Sabrina Selva, quienes dejaron entrever que una parte del bloque podría respaldar el dictamen si se atendían ciertos cambios.
Así, la bancada que conduce Germán Martínez quedó ante la disyuntiva de acompañar o no una propuesta que termina recogiendo los reclamos del colectivo de discapacidad, el mismo que esta tarde expresó su aval al texto oficialista. Hasta ayer, ese sector todavía se inclinaba por la prórroga de la emergencia en discapacidad, impulsada por UP, parte de Provincias Unidas, la Coalición Cívica y la izquierda.
En pocas palabras
- Oficialismo y Peronismo: El oficialismo de La Libertad Avanza logró el apoyo del peronismo para aprobar su dictamen de Discapacidad.
- Negociaciones Clave: El acuerdo se concretó tras intensas negociaciones que modificaron el texto original en la Cámara de Diputados.
- Objetivo Central: La iniciativa busca regularizar la atención y los pagos a prestadores médicos para personas con discapacidad.