El oficialismo consiguió el apoyo del peronismo y se encamina a aprobar en Diputados su proyecto de Discapacidad

El acuerdo llegó tras reuniones a contrarreloj y negociaciones que se prolongaron hasta bien avanzada la sesión y que modificaron en buena medida el texto original. Al frente de las conversaciones estuvo la diputada libertaria (ex-Pro) Laura Rodríguez Machado, con la coordinación del presidente de la Cámara, Martín Menem. Desde temprano, el oficialismo puso a circular el borrador del dictamen y fue incorporándole ajustes a medida que avanzaba la megasesión.

El giro del peronismo

Rodríguez Machado, junto con su par libertaria Gisela Castelnuovo, abrió el diálogo con legisladoras de UP, entre ellas Victoria Tolosa Paz y Sabrina Selva, quienes dejaron entrever que una parte del bloque podría respaldar el dictamen si se atendían ciertos cambios.