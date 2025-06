El abogado de Cristina Kirchner confirmó que la ex presidenta tendrá el beneficio de la prisión domiciliaria

Indicó que, “expusieron” a los jueces de Casación y del Tribunal Oral Federal, quienes “jugaban al fútbol y al tenis” con el ex presidente Mauricio Macri y que “jamás debieron juzgarla”.

Para finalizar, remarcó que “ganaron” porque la Corte que convalidó la sentencia “fue construida por Pepín Rodríguez Simón, prófugo VIP y operador, en violación flagrante” de la Constitución Nacional.

“Cristina no está sola. El pueblo la rodeó, la defendió y la cuidó. Y eso, más que cualquier alegato, inclinó la balanza. Hoy el derecho venció al circo. La dignidad venció al odio. Y la verdad empezó a abrirse paso en medio de la infamia. Este es un paso. No el final. Pero es una señal clara de que no podrán doblegar a quien camina con el pueblo. A Cristina la condenaron, pero no lograron quebrarla. A Cristina la quieren proscribir, pero no podrán borrarla de la historia. Y si algún día la Justicia verdadera se decide a actuar, esta causa será revisada y pulverizada por su falta absoluta de legalidad”, concluyó.

Cristina y Dalbon.jpg

Se entregó José López, primer preso por la causa Vialidad

El ex secretario de la Obra Pública del kirchnerismo José López se entregó esta mañana ante el Tribunal oral Federal 2 para comenzar a cumplir su condena a seis años de prisión en la causa Vialidad.

Según confirmaron fuentes judiciales, López llegó ayer desde Santa Cruz y pidió el arresto domiciliario, lo cual tiene que decidir el tribunal y dar garantías de seguridad por ser arrepentido en el caso Cuadernos.

El exsecretario de Obras Públicas de la Nación, José López, se presentó este martes en Comodoro Py y se convirtió así en el primer detenido en el marco de la causa Vialidad. En tanto, un fuerte operativo de seguridad se desplegará en las inmediaciones de los Tribunales de cara al miércoles por la marcha en apoyo a la expresidenta Cristina Kirchner.