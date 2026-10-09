Una mujer murió luego de un choque entre dos motos en el centro mendocino

Un médico del SEC constató el fallecimiento de la conductora que se descompensó y cayó a una acequia. Foto: archivo

Accidente entre dos motos en la Ciudad

Como consecuencia del impacto y la desestabilización, ambas conductoras cayeron sobre la carpeta asfáltica. Una de las mujeres, la que se había descompensado, terminó en el interior de la acequia.

Minutos después de la alerta al 911, arribó al lugar una ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC). El médico a cargo constató la muerte de la motociclista.

La segunda conductora involucrada recibió asistencia médica en el lugar por las contusiones derivadas de la caída.

Efectivos de la Policía Científica desarrollaron las pericias técnicas para determinar la mecánica exacta del siniestro vial. Las actuaciones quedaron a cargo de la Oficina Fiscal de Ciudad, con la intervención de las unidades investigativas correspondientes.