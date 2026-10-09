Una mujer falleció después de protagonizar un accidente vial registrado en la intersección de las calles Coronel Plaza y 25 de Mayo, en la Ciudad de Mendoza. En ese lugar, dos motocicletas colisionaran mientras circulaban en el mismo sentido. Ahora se investiga la mecánica del hecho.
Una mujer murió luego de un choque entre dos motos en el centro mendocino
El trágico accidente ocurrió en la esquina de Coronel Plaza y 25 de Mayo. Una de las conductoras se habría descompensado antes de la choque y cayó a una acequia
De acuerdo con los datos preliminares de la investigación policial, el hecho sucedió el jueves a la noche cuando ambos rodados menores avanzaban hacia el este por calle Coronel Plaza.
En un momento de la marcha, una de las conductoras habría sufrido una descompensación, lo que provocó que perdiera el control y se desplazara hacia el lateral derecho, rozando a la otra moto.
Accidente entre dos motos en la Ciudad
Como consecuencia del impacto y la desestabilización, ambas conductoras cayeron sobre la carpeta asfáltica. Una de las mujeres, la que se había descompensado, terminó en el interior de la acequia.
Minutos después de la alerta al 911, arribó al lugar una ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC). El médico a cargo constató la muerte de la motociclista.
La segunda conductora involucrada recibió asistencia médica en el lugar por las contusiones derivadas de la caída.
Efectivos de la Policía Científica desarrollaron las pericias técnicas para determinar la mecánica exacta del siniestro vial. Las actuaciones quedaron a cargo de la Oficina Fiscal de Ciudad, con la intervención de las unidades investigativas correspondientes.