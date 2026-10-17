Margret Sepp había nacido en Alemania, pero se había radicado en Mendoza. Murió a los 81 años en una casa en Ciudad, en estado de abandono, según sostiene la Fiscalía. Ahora, un juez validó la detención de uno de sus hijos y de la cuidadora que estaban a su cargo en los últimos días de su vida.
Un juez confirmó la detención del hijo y la cuidadora de una anciana alemana que murió en Ciudad
El hijo de 60 años y la cuidadora de 51 años están imputados por abandono de personas seguido de muerte de la mujer
El 20 de agosto pasado, una mujer llamó al 911 para informar que había encontrado sin vida a la anciana en la casa donde la cuidaba, en calle Videla Castillo de la Cuarta Sección, en Ciudad. Los policías llegaron al lugar, confirmaron la muerte y en el procedimiento indicaron que estaba en un estado "deplorable, insalubre e inhumano".
La Fiscalía de Homicidios ordenó la detención de Eva Isabel Aguirre (51), la cuidadora que estaba en el lugar, y de Jorge Beurer Sepp (60), el único de sus hijos que vive en Mendoza -el resto está radicado en Alemania-.
Fueron imputados por abandono de personas seguido de muerte -agravado por el vínculo en el caso del hombre- y en los últimos días un juez confirmó la prisión preventiva en modalidad domiciliaria.
El abandono que la llevó a la muerte
Margret Sepp era totalmente dependiente. Tenía Alzheimer con un importante deterioro psicorgánico. La Fiscalía sostiene que la dejaron morir desnutrida y deshidratada, evitando proveerle los medicamentos vitales y las curaciones de las úlceras que se le habían producido en distintas partes del cuerpo, algunas de las cuales estaban infectadas.
En la inspección ocular del lugar se determinó que la anciana dormía en el garaje de la casa, que había sido adaptado con una cama que tenía sábanas y frazadas con falta de higiene. Tampoco se encontraron elementos de calefacción en el lugar, pese a que por esos días el frío reinaba en Mendoza.
Para solicitar la prisión preventiva, la Fiscalía tuvo en cuenta que 3 meses antes de morir la anciana había sido internada en el hospital Carrillo con un cuadro de neumonía. Los médicos declararon que le dieron instrucciones precisas a los acusados sobre los cuidados que debía afrontar la mujer, sobre todo respecto a una de las úlceras que ya tenía. Y nada de eso se habría cumplido.
Tras el fallo del juez, ambos detenidos continuarán con arresto domiciliario. En caso de llegar a juicio por la muerte de la anciana, arriesgan una pena de 5 a 15 años en el caso de la cuidadora y de 6 a 20 años en el caso del hijo.
En pocas palabras
- Detención confirmada: un juez ratificó la prisión domiciliaria para el hijo y la cuidadora de la anciana fallecida.
- Causa: imputados por abandono de persona seguido de muerte, la mujer murió desnutrida y en estado de abandono.
- Penas potenciales: el hijo podría enfrentar de 6 a 20 años y la cuidadora de 5 a 15 años de prisión.