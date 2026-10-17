Un juez confirmó la detención del hijo y la cuidadora de una anciana alemana que murió en Ciudad

Fueron imputados por abandono de personas seguido de muerte -agravado por el vínculo en el caso del hombre- y en los últimos días un juez confirmó la prisión preventiva en modalidad domiciliaria.

La Fiscalía de Homicidios investiga la muerte de la anciana en Ciudad.

El abandono que la llevó a la muerte

Margret Sepp era totalmente dependiente. Tenía Alzheimer con un importante deterioro psicorgánico. La Fiscalía sostiene que la dejaron morir desnutrida y deshidratada, evitando proveerle los medicamentos vitales y las curaciones de las úlceras que se le habían producido en distintas partes del cuerpo, algunas de las cuales estaban infectadas.

En la inspección ocular del lugar se determinó que la anciana dormía en el garaje de la casa, que había sido adaptado con una cama que tenía sábanas y frazadas con falta de higiene. Tampoco se encontraron elementos de calefacción en el lugar, pese a que por esos días el frío reinaba en Mendoza.

La mujer fue atendida en el hospital Carrillo 3 meses antes de su muerte.

Para solicitar la prisión preventiva, la Fiscalía tuvo en cuenta que 3 meses antes de morir la anciana había sido internada en el hospital Carrillo con un cuadro de neumonía. Los médicos declararon que le dieron instrucciones precisas a los acusados sobre los cuidados que debía afrontar la mujer, sobre todo respecto a una de las úlceras que ya tenía. Y nada de eso se habría cumplido.

Tras el fallo del juez, ambos detenidos continuarán con arresto domiciliario. En caso de llegar a juicio por la muerte de la anciana, arriesgan una pena de 5 a 15 años en el caso de la cuidadora y de 6 a 20 años en el caso del hijo.