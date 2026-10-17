Un conductor de 27 años fue detenido durante la madrugada de este sábado en Lavalle, cuando circulaba en una camioneta Ford F-100 con 2,96 gramos de alcohol por litro de sangre, casi seis veces el máximo permitido en Mendoza.
Un conductor borracho fue detenido en Lavalle: manejaba con casi 3 gramos de alcohol en sangre
La Policía detectó que presentaba una actitud sospechosa en un control. Manejaba ebrio y fue aprehendido
La Policía secuestró el vehículo y el hombre quedó aprehendido.
El procedimiento se realizó en la intersección de la ruta 34 y calle Centenario, durante un control de la Policía de Seguridad Vial.
Un dosaje de alcohol que superó ampliamente el límite
Según el parte policial, los efectivos observaron una camioneta Ford F-100 roja cuyo conductor les llamó la atención.
Al solicitarle la documentación y realizarle el test de alcoholemia, el resultado fue positivo: 2,96 gramos de alcohol por litro de sangre.
En Mendoza, el límite permitido para conducir es de 0,5 gramos de alcohol por litro de sangre.
Ante el resultado, los policías secuestraron la camioneta y aprehendieron al conductor, identificado por sus iniciales como M. T., para iniciar el procedimiento contravencional correspondiente.
En pocas palabras
- Conductor detenido: tiene 27 años y fue aprehendido en Lavalle por circular con 2,96 gramos de alcohol en sangre.
- Control policial: el procedimiento se realizó en la ruta 34 y Centenario, detectando la actitud sospechosa del conductor.
- Secuestro y proceso: se secuestró la camioneta Ford F-100 y se inició el procedimiento contravencional correspondiente al conductor.