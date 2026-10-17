Un conductor borracho fue detenido en Lavalle: manejaba con casi 3 gramos de alcohol en sangre

El conductor fue aprehendido y su vehículo secuestrado en un control policial en Lavalle. Imagen ilustrativa

Un dosaje de alcohol que superó ampliamente el límite

Según el parte policial, los efectivos observaron una camioneta Ford F-100 roja cuyo conductor les llamó la atención.

Al solicitarle la documentación y realizarle el test de alcoholemia, el resultado fue positivo: 2,96 gramos de alcohol por litro de sangre.

En Mendoza, el límite permitido para conducir es de 0,5 gramos de alcohol por litro de sangre.

Ante el resultado, los policías secuestraron la camioneta y aprehendieron al conductor, identificado por sus iniciales como M. T., para iniciar el procedimiento contravencional correspondiente.