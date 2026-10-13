Un camionero fue detenido en el complejo Los Libertadores con una pistola 9 milímetros

Durante la inspección de la cabina del vehículo, los fiscalizadores hallaron ocultas una pistola a fogueo marca Bruni, calibre 9 milímetros, junto a un cargador que contenía 35 proyectiles. El valor aduanero de los elementos incautados fue fijado en $216.888.

Ante la evidencia, el fiscal de flagrancia ordenó que la PDI continuara con el procedimiento. El transportista fue detenido y posteriormente puesto a disposición del Juzgado de Garantía de Los Andes. En la audiencia, se le imputaron los delitos de contrabando y porte ilegal de arma modificable.