Un camionero fue demorado en el complejo fronterizo Los Libertadores luego de que se descubriera que portaba un arma a fogueo susceptible de disparar munición letal. El hecho ocurrió el lunes por la tarde, cuando personal del Servicio Nacional de Aduanas realizaba un control de rutina a un camión con patente chilena que provenía de Mendoza.
Un camionero fue detenido en el complejo Los Libertadores con una pistola 9 milímetros
Un camionero chileno fue detenido en el complejo fronterizo Los Libertadores donde le descubrieron que llevaba escondida un arma a fogueo adaptable para disparar
Durante la inspección de la cabina del vehículo, los fiscalizadores hallaron ocultas una pistola a fogueo marca Bruni, calibre 9 milímetros, junto a un cargador que contenía 35 proyectiles. El valor aduanero de los elementos incautados fue fijado en $216.888.
Ante la evidencia, el fiscal de flagrancia ordenó que la PDI continuara con el procedimiento. El transportista fue detenido y posteriormente puesto a disposición del Juzgado de Garantía de Los Andes. En la audiencia, se le imputaron los delitos de contrabando y porte ilegal de arma modificable.
Camionero formalizado por contrabando y porte ilegal de una pistola
El fiscal Ricardo Reinoso Varas formalizó al conductor por los delitos de contrabando y porte ilegal de un arma a fogueo adaptable para disparar munición letal.
El tribunal fijó para noviembre una audiencia donde se determinarán las medidas cautelares o se definirá un procedimiento abreviado.
El imputado, cuya identidad no fue revelada, fue liberado tras la audiencia, aunque la investigación sobre la tenencia del arma y su procedencia continúa en curso.