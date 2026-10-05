Era un ladrón como cualquier otro, pero evidentemente muy descuidado. Es que no sólo quedó filmado cometiendo varios robos de motos en distintos puntos de Buenos Aires, sino que también subía imágenes a sus redes sociales presumiendo los rodados que sustraía. Finalmente, terminó detenido por las autoridades.
El perfil del ladrón tiktoker: robaba motos y las presumía como trofeos en las redes sociales
Se trata de un ladrón de 23 años, que presentaba 14 antecedentes penales y un pedido de captura que finalmente fue concretado
Se trata de un ladrón de 23 años, que presentaba 14 antecedentes penales y un pedido de captura que finalmente fue concretado.
El ladrón terminó siendo detenido en la localidad bonaerense de Villa Caraza, partido de Lanús, por robar motos en la Ciudad de Buenos Aires y difundir las imágenes en TikTok.
El ladrón que presumía en TikTok
Fuentes policiales informaron a de manera oficial que efectivos de la División Investigaciones Comunales 2 llevaron a cabo distintas tareas para identificar al delincuente que sustrajo al menos dos motos en el barrio porteño de Recoleta durante julio y agosto pasado luego de violentar sus sistemas de arranque. De hecho, ambos robos quedaron filmados por cámaras seguridad y evidenciaron que le tomó sólo segundos llevarse los rodados.
Al analizar las imágenes registradas por las cámaras de seguridad y el perfil de las redes sociales del implicado, se constató que el ladrón publicaba fotos con los vehículos robados a su cuenta personal de TikTok.
El joven detenido cuenta con 14 causas desde 2019 por delitos relacionados a robos, hurtos y tentativas de robos, al tiempo que la Justicia de Buenos Aires dictó una orden de captura en agosto pasado.
El Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 17, a cargo de María Gloria Capanegra, dispuso la detención del ladrón y el traslado a la dependencia de seguridad, además del secuestro de su teléfono celular. Este artefacto será peritado para extraer información que puede ser importante para este expediente y hasta para vincularlo a otros robos de motos similares. Sin embargo, los dos vehículos sustraídos no fueron encontrados en los operativos.
En pocas palabras
- Ladrón tiktoker: detenido por robar motos y presumirlas en redes sociales.
- Modus operandi: sustraía rodados en Buenos Aires y los exhibía en TikTok como trofeos.
- Antecedentes: el sujeto, de 23 años, poseía 14 causas previas y un pedido de captura.