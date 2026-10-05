El perfil del ladrón tiktoker: robaba motos y las presumía como trofeos en las redes sociales

: Buenos Aires, 5 octubre (NA) -- Un ladrón de 23 años, que presenta 14 antecedentes penales y un pedido de captura, fue detenido en la localidad bonaerense de Villa Caraza, partido de Lanús, por robar motos en la Ciudad de Buenos Aires y difundir las imágenes en TikTok.Fuentes policiales informaron a la Agencia Noticias Argentinas que efectivos de la División Investigaciones Comunales 2 llevaron a cabo distintas tareas para identificar al delincuente que sustrajo dos motos en el barrio porteño de Recoleta durante julio y agosto luego de violentar sus sistemas de arranque.Leé más https://t.co/20WwiQHi64 — Noticias Argentinas (@NAagencia) October 5, 2026

El ladrón que presumía en TikTok

Fuentes policiales informaron a de manera oficial que efectivos de la División Investigaciones Comunales 2 llevaron a cabo distintas tareas para identificar al delincuente que sustrajo al menos dos motos en el barrio porteño de Recoleta durante julio y agosto pasado luego de violentar sus sistemas de arranque. De hecho, ambos robos quedaron filmados por cámaras seguridad y evidenciaron que le tomó sólo segundos llevarse los rodados.

Al analizar las imágenes registradas por las cámaras de seguridad y el perfil de las redes sociales del implicado, se constató que el ladrón publicaba fotos con los vehículos robados a su cuenta personal de TikTok.

La policía de Buenos Aires logró detener al ladrón.

El joven detenido cuenta con 14 causas desde 2019 por delitos relacionados a robos, hurtos y tentativas de robos, al tiempo que la Justicia de Buenos Aires dictó una orden de captura en agosto pasado.

El Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 17, a cargo de María Gloria Capanegra, dispuso la detención del ladrón y el traslado a la dependencia de seguridad, además del secuestro de su teléfono celular. Este artefacto será peritado para extraer información que puede ser importante para este expediente y hasta para vincularlo a otros robos de motos similares. Sin embargo, los dos vehículos sustraídos no fueron encontrados en los operativos.