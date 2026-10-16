De qué murió la famosa fisicoculturista y abogada chilena Marianne von Gierke: "Profunda tristeza"

De profesión abogada y considerada uno de los máximos referentes del fisicoculturismo femenino en su país, von Gierke venía de alcanzar un hito clave en su carrera tras participar pocas semanas atrás en el prestigioso Mr. Olympia 2026, celebrado en Las Vegas. En la máxima cita mundial de la disciplina, se ubicó en el decimotercer lugar dentro de la categoría Women's Physique, tras haberse consagrado en agosto como campeona del Rising Phoenix Arizona Pro 2026.

Luto en el fisicoculturismo por el sorpresivo fallecimiento de Marianne von Gierke

La triste novedad fue confirmada por la división chilena del National Physique Committee (NPC) mediante un comunicado oficial. “Hoy nos despedimos, con profunda tristeza, de la atleta Marianne von Gierke, quien dejó una huella imborrable en el fisicoculturismo. La recordaremos por su dedicación, disciplina y por llevar su talento al escenario de Mr. Olympia, dejando un legado en su categoría e inspirando a quienes compartieron esta pasión con ella”, expresaron desde la entidad.