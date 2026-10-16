El ámbito deportivo sudamericano se encuentra en shock tras conocerse la trágica muerte de Marianne von Gierke. La destacada atleta de la Federación Internacional de Fisicoculturismo y Fitness (IFBB) falleció durante la madrugada del miércoles en la ciudad de Punta Arenas, Chile, a los 40 años, como consecuencia de un cuadro compatible con muerte súbita.
De qué murió la famosa fisicoculturista y abogada chilena Marianne von Gierke: "Profunda tristeza"
La reconocida fisicoculturista chilena Marianne von Gierke falleció tras llegar sin signos vitales a una clínica de Punta Arenas
De profesión abogada y considerada uno de los máximos referentes del fisicoculturismo femenino en su país, von Gierke venía de alcanzar un hito clave en su carrera tras participar pocas semanas atrás en el prestigioso Mr. Olympia 2026, celebrado en Las Vegas. En la máxima cita mundial de la disciplina, se ubicó en el decimotercer lugar dentro de la categoría Women's Physique, tras haberse consagrado en agosto como campeona del Rising Phoenix Arizona Pro 2026.
Luto en el fisicoculturismo por el sorpresivo fallecimiento de Marianne von Gierke
La triste novedad fue confirmada por la división chilena del National Physique Committee (NPC) mediante un comunicado oficial. “Hoy nos despedimos, con profunda tristeza, de la atleta Marianne von Gierke, quien dejó una huella imborrable en el fisicoculturismo. La recordaremos por su dedicación, disciplina y por llevar su talento al escenario de Mr. Olympia, dejando un legado en su categoría e inspirando a quienes compartieron esta pasión con ella”, expresaron desde la entidad.
La repentina muerte causó un profundo impacto entre sus seguidores, dado que el martes (horas antes de su deceso) la deportista había publicado una historia en Instagram entrenando con normalidad.
Según precisaron medios locales, fue su esposo quien la trasladó de urgencia el martes por la noche hasta la guardia de la Clínica RedSalud Magallanes, donde ingresó prácticamente sin signos vitales.
A pesar de los esfuerzos del equipo médico por reanimarla con maniobras de RCP, no fue posible revertir la situación. La causa preliminar apunta a un episodio de muerte súbita, mientras se aguardan los resultados finales de la autopsia para confirmar los motivos precisos.
En pocas palabras
- Falleció Marianne von Gierke: la fisicoculturista y abogada chilena murió a los 40 años en Punta Arenas.
- Causa preliminar: el deceso se produjo por un cuadro compatible con muerte súbita.
- Últimos logros: participó recientemente en el Mr. Olympia 2026 y ganó el Rising Phoenix Arizona Pro 2026.