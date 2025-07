El técnico de la selección argentina, campeona del mundo en 1986, padece del síndrome de Hakim-Adams, una enfermedad neurológica poco conocida, con síntomas de salud similares al Alzheimer y al Parkinson, que le fue diagnosticada en el año 2017.

“A mí no me reconoce, no reconoce a nadie. A veces confunde a la hija con la mujer y a la mujer con la hija" dijo triste y tajante, explicando la situación en la que se encuentra Bilardo actualmente.

"Hará un año y medio, dos años, dije que el día que no me reconozca no voy más. Pero es más fuerte que yo. Lo quiero tanto que siempre voy a estar al lado de él" confesó Lemme.

El otro día me dice ‘qué hacemos acá’. Le digo: ‘¿Dónde querés estar, adonde estábamos antes?’. ‘Sí, sí, sí, sí’, me dijo. Y cuando volví y le conté a mi mujer, explotamos los dos. A veces me vuelvo llorando" cerró el amigo de Carlos Bilardo con emoción.

La última aparición pública de Carlos Bilardo

Hace aproximadamente un mes, Carlos Salvador Bilardo volvió a reaparecer públicamente. El exentrenador recibió a José Sosa, actual jugador de Estudiantes, y Pablo Lugüercio, exfutbolista del Pincha.

Justamente, Miguel Ángel Lemme fue parte de esta visita, en conjunto con el utilero Rubén "Pocho" Masina y el médico Pedro De Barrio. "Gracias por enseñarnos a creer" le reconocieron.