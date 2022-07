Matìas Villarreal Gimnasia y Esgrima dos.jpg Matías Villarreal destacó el buen momento que vive el equipo. Foto: Martín Pravata (UNO)

El mediocampista arrancó hablando del triunfo en el clásico y aseguró: "Fue muy importante ganarle a Independiente Rivadavia, tuvimos un gran funcionamiento en los 89 minutos y lo coronamos con un gran triunfo frente a un rival muy duro. Nos fuimos felices porque nos pudimos dar una alegría a nosotros mismos y al hincha de Gimnasia y Esgrima que lo disfrutó mucho".

"Fue especial el partido con Independiente porque yo me formé como jugador en ese club. Ahora me toca defender la camiseta de Gimnasia y Esgrima, soy un profesional y la defiendo con el mismo respeto que todas las camisetas que me ha tocado utilizar, entregándome al máximo", confesó.

Con respecto al buen momento que vive el equipo, reconoció: "Todos los días trabajamos con mucha responsabilidad y muchas ganas de seguir dando un poco más, porque sabemos que nuestro techo todavía no llegó. Estamos en una buena posición en el torneo, pero ahora tenemos un partido difícil frente a Ferro y vamos a dejar todo para lograr los tres puntos".

Los concentrados de Gimnasia y Esgrima

En la lista de los jugadores convocados por el entrenador Luca Marcogiuseppe, la novedad es la citación del volante Bruno Liuzzi, uno de los refuerzos, ex hombre de Unión La Calera de Chile y Sarmiento de Junín. El que no fue convocado es Mariano Barbieri.