Gimnasia y Esgrima iguala 0 a 0 con Estudiantes de La Plata iniciado el complemento

El partido

Buen planteo de Gimnasia y Esgrima en el inicio, metiendo presión y jugando con prolijidad, buscando retener el balón lejos del arco de Rigamonti. La primera jugada de peligro fue para el Lobo, donde el disparo de Ezequiel Muñoz fue interceptado por un providencial cruce de Lucas Piovi, evitando la caída de su valla.

Pese al dominio de Gimnasia, Estudiantes tuvo una chance a los 15', con una entrada de Cetré, sorprendiendo a todos, menos a Rigamonti, que pudo meter un manotazo y evitar la conquista, aunque la jugada fue invalidada por posición fuera de juego.

El Lobo gana en el medio campo y avanza tocando y moviendo el balón en todo el frente. A los 18' el Monito Vargas, en dos tiempos remató en forma franca al arco, pero no pudo pasar la defensa y terminó rechazando González Pírez.

Entre Fernández y Módica se armó un buen dúo creativo. precisamente, a los 28' el goleador del lobo ingresó por izquierda, perseguido por tres tres defensores, y remató desde un ángulo cerrado, y el envío fue tapado por el arquero Muslera, que la mandó al córner.

Pasados los 35' el local se adelantó y tuvo dos chances en sendos minutos. Primero con un córner desde la derecha, que nadie conectó y rechazó la defensa de los de Darío Franco. Luego tras otro rechazo, le quedó a Eros Mancuso, que remató fuerte, pero desviado.

A los 42' Cetré casi sorprende con un tiro libre desde la izquierda, al primer palo, pero la rápida acción de Rigamonti, sacándola al córner, salvó la situación.

Con una tardía reacción del local se cerró la primera parte del partido en La Plata.

El complemento

Tal como terminó el primer período, comenzó el segundo, con Estudiantes motivado y cercando la defensa gimnasista. Antes de los 5' Rigamonti tuvo dos buenas tapadas evitando la apertura del marcador.