Auzqui, que fue separado en Gimnasia, esperaba un llamado de Bianco

El volante de Gimnasia y Esgrima Diego Auzqui, que fue separado del plantel profesional junto a otros compañeros, contó su versión de los hechos y aseguró que el entrenador José María Bianco no se comunicó con él.

"José (Bianco) no se ha comunicado y me parece raro porque en lo personal me insistió mucho para que llegue a Gimnasia", le dijo a Ovación 90 (Radio Nihuil).

Y agregó: "Me hubiese gustado un llamado o un mensaje para que yo le explique cómo fue la situación y sobre todo para buscar el diálogo".

"Con el diálogo se podría haber evitado todo esto que para mí fue una tontera, pero esto es así y hay que respetarlo", contó el futbolista sobre las diferencias que tienen, él, Sebastián Matos y Lucas Márquez, con los dirigentes mensanas.

Cabe mencionar que los tres nombrados jugadores firmaron una disconformidad por el pago de abril que se pagó con cheques diferidos. Todos con contratos vigentes.

Sobre la relación el Chaucha, Auzqui dijo que "quedó rota, pero más allá de eso como persona y profesional lo mejor es sentarse a dialogar y resolver todo de buena manera".

"Siga o no siga en el club hay que resolver este problema", sentenció.

Y aclaró: "Lo que pasó no fue de mala leche, quizás fue un mal entendido y todos comienzan a opinar, pero nadie conoce la interna".

Por último, sobre una posible salida dijo sentirse tranquilo: "Más allá de haber tenido partidos buenos o malos, siempre me comporté como profesional y buena persona, lo demás es secundario".