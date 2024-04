Emanuel Mammana lanzó una acusación contra River

Mammana-1.jpg

En medio de la celebración, Mammana recordó los momentos difíciles que atravesó en el último año con el Millonario, refutando las afirmaciones sobre lesiones que, según él, no eran verídicas.

►TE PUEDE INTERESAR: Sara Duque, la profe de inglés de Julián Álvarez y su misterioso posteo desde el River Camp

"Sí, siempre es lindo una final con Boca, pero el que toque va a ser difícil. Lo importante es ganar y un título en este club, eso es lo más importante", afirmó Mammana, refiriéndose a la posibilidad de enfrentar al equipo de la ribera.

Las palabras de Mammana resonaron en la comunidad futbolística, especialmente en Núñez, donde se forjó como jugador antes de unirse a Vélez. Sin embargo, el tono de sus declaraciones fue más de reflexión que de confrontación, enfatizando su gratitud hacia su nuevo club y su determinación por demostrar su valía en el terreno de juego.

La dura acusación de Mammana contra River

"Venía de un tiempo sin jugar, uno lo disfruta mucho. Fue un año difícil el año pasado, se decían muchas cosas que no eran verdad sobre las lesiones. Yo me entrenaba y no era así, pero me toca demostrar adentro de la cancha que estoy bien", declaró Mammana, aludiendo a los rumores que rodearon su tiempo en River.

Embed

El jugador también aprovechó la oportunidad para elogiar a Vélez y retribuir la confianza que el club depositó en él tras su salida de River. Con 12 partidos disputados en la fase inicial, Mammana está decidido a demostrar su valía y contribuir al éxito del equipo en la búsqueda del título.

“Quiero demostrarle al club por qué vine y devolverle la confianza que depositaron en mí. Las cosas se están dando. Este grupo se lo merece, tocó un semestre muy difícil y están demostrando el amor que sienten por el club y las ganas de ganar”, concluyó el exjugador de Lyon, Sochi y Zenit.