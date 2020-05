Luego de "The Last Dance", Tiger Woods sigue los pasos de Michael Jordan

El golfista estadounidense Tiger Woods también tendrá su documental luego del éxito de "The Last Dance", que recorre la carrera del ex basquetbolista Michael Jordan y sus seis títulos de la NBA con Chicago Bulls.

Home Box Office (HBO), emisora televisiva estadounidense subsidiaria de Warner Media, con sede en Nueva York, estará a cargo de la producción sobre "The Black Cat", que será publicada en noviembre próximo, reportó la agencia de noticias italiana ANSA.

La idea es que el documental pueda ser visto días antes del inicio del Masters Tournament, previsto del 12 al 15 de noviembre en Augusta, donde Woods intentará revalidar el título conquistado el año pasado.

El documental será presentado en dos capítulos de dos horas cada uno y narrará los éxitos y las frustraciones de la carrera de Woods.

El golfista británico Nick Faldo figura entre las personas que aportarán su testimonio, pese a que se negó a participar de la biografía de su colega de 45 años, publicada en 2018.