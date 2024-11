La tajante respuesta de Checo Pérez a los homofóbicos dichos de su padre

Los dichos del padre de Checo Pérez que causaron revuelo en la F1

Ralf Schumacher había criticado el presente de Checo Pérez en la Máxima, donde marcha octavo en el campeonato de pilotos mientras que su compañero, Max Verstappen, podría coronar su póker de campeonato en el Gran Premio de Las Vegas.

Ante esta situación, y en la previa del evento que tiene lugar en Estados Unidos, el padre del mexicano intentó bancarlo, pero arrojó un repudiable comentario sobre el hermano del siete veces campeón del mundo.

Para comenzar, Antonio Pérez Garibay expresó: "Ni una disculpa cuando menos. Hay un piloto, que fue piloto de Fórmula 1 y ahora es periodista, que primero declara que Checo estaba fuera de Red Bull y a la siguiente semana sale del closet..."

No sé si estaba enamorado de Checo, ¿sí me entiendes? Hay cosas que están raras, que ya no sabes si es periodista, si es mujer o es caballero. Su palabra quedó en duda, pero no por lo de Checo sino por el tema de su esposa, lo que comentó...", dijo el padre de Checo en diálogo con ESPN Racing.

Cabe aclarar que meses atrás Ralf Schumacher realizó un posteo en las redes sociales donde presentó públicamente a su nuevo novio.

Checo Pérez declaró contra los dichos homofóbicos de su padre

Nuevamente, sin intenciones de hacerlo, el piloto de Red Bull quedó envuelto en una nueva polémica. Esta vez, por los repudiables dichos de su progenitor, quien apuntó contra la condición sexual del expiloto de la Fórmula 1.

Checo Pérez.jpg Checo Pérez cruzó a su padre tras sus homofóbicas declaraciones.

Ante esta situación, Checo Pérez no tuvo más remedio que salir a dar la cara y referirse a lo sucedido (lo cual no tardó en viralizarse por las redes). "Creo que cometió un error en ese sentido", comenzó en su charla con Sky Sports.

"No comparto ninguna de sus opiniones, pero al mismo tiempo no controlo lo que mi padre tiene que decir, solo puedo controlar lo que yo digo”, sentenció el piloto mexicano en la previa de la competencia en Estados Unidos.