La gestión libertaria compra alivio y gana tiempo

Caos en las afueras del Congreso nacional. Semana agitada.

La semana cierra con un mejor clima para el oficialismo. Desde la Casa Rosada han logrado administrar la agenda legislativa y queda, como experiencia probablemente perdurable, la capacidad de articular intereses con gobernadores y legisladores aliados. Tras vaciarle la sesión a la oposición, los libertarios tienen motivos para festejar el blindaje al decreto 70/23.

El presidente Javier Milei ha seguido los acontecimientos desde Washington, donde ha sido previsiblemente bien ponderado y auguró una baja del riesgo país a 100 puntos para el año que viene.

Aunque el mejor ánimo sobre la marcha de la economía viene de la Cumbre del FMI y el Banco Mundial en Bangkok, donde estuvieron presentes el ministro Toto Caputo y todo el equipo económico. Allí, Luis Cubeddu, vicedirector del departamento del Hemisferio Occidental del Fondo, señaló que el gobierno argentino “tiene en marcha un programa bastante fuerte y coherente para cumplir obligaciones para el resto de este año y el próximo. Así que estamos confiados".

Luis Caputo, ministro de Economía.

Por su parte, la vocera del Fondo, Julie Kozack, sostuvo que hay buenas perspectivas de la actividad para el año que viene: "En nuestro pronóstico de crecimiento, esperamos una aceleración de la actividad comenzando ahora y en el año próximo, cuando tenemos un pronóstico mucho más alto", dijo sobre una meta proyectada del 3,5% para 2027. El diseño de ese crecimiento tendría que alcanzar a los sectores postergados de la actividad y a la generación de empleo, reconocen en el FMI.

A su turno, el vicepresidente del Banco Central, Vladimir Wernink, anticipó que el Gobierno prepara cinco medidas para reactivar el crédito, teniendo en cuenta la morosidad familiar y la necesidad de recomponer el financiamiento para personas, comercios y empresas. La batería de medidas abarcaría a las pymes y a las SGRs con vistas a fortalecer el sector crediticio.

El malestar económico que se expresa también en las encuestas contrasta con el optimismo oficial.

Sin embargo, las autoridades aprecian que tienen tiempo de revertir las expectativas, atento a los problemas que encuentra la oposición para encolumnarse detrás de un candidato competitivo que empiece a marcar un quiebre de tendencia, antes del veredicto electoral del año que viene.