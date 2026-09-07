El clásico truco de tirarle una cucharada de azúcar a la salsa para cortar la acidez es, en realidad, un mito culinario: el azúcar solo engaña a las papilas gustativas, pero no modifica el pH del tomate. A nivel gástrico, la preparación sigue siendo igual de ácida y puede provocar reflujo o pesadez.
Ni azúcar ni horas al fuego: el ingrediente que realmente elimina la acidez de la salsa de tomate
Es una costumbre heredada de generación en generación, pero la ciencia de los alimentos advierte que solo engaña al paladar. Una pizca de otro producto de alacena es la clave para neutralizar el pH y cuidar el estómago.
Para neutralizarla de verdad se necesita un ingrediente alcalino: el bicarbonato de sodio.
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Cómo aplicarlo: Agregá apenas una pizca (la punta de una cucharita) por cada lata o medio kilo de salsa hacia el final de la cocción.
La señal: Va a generar una leve espuma durante unos segundos, señal de que el ácido se está neutralizando. Al disiparse, el tomate queda suave y liviano para la digestión.