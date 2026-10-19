Estados Unidos ordenó el arresto de Raúl Castro por el derribo de avionetas

Según la investigación adelantada por autoridades de Florida, espías cubanos habrían recopilado información sobre los vuelos de la organización y transmitido datos que facilitarían el ataque. Las aeronaves civiles fueron derribadas por militares cubanos sobre aguas internacionales, según denuncian los expedientes judiciales.

Raúl Castro.

Raúl Castro, quien en aquel entonces se desempeñaba como ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR), ya había sido acusado formalmente por la justicia federal estadounidense en mayo pasado. Los cargos incluyen asesinato y conspiración para matar a ciudadanos de ese país. La orden estatal representa un nuevo avance en el caso, reabierto por Florida tres décadas después del ataque.