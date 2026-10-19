Un juez de Miami ha emitido una orden de arresto contra el ex presidente de Cuba Raúl Castro, al considerar que existen indicios suficientes para acusarlo de conspiración y asesinato en primer grado. Los cargos se relacionan con el derribo de dos avionetas de la organización humanitaria Hermanos al Rescate en febrero de 1996, un incidente que costó la vida de cuatro personas.
Estados Unidos ordenó el arresto de Raúl Castro por el derribo de avionetas
Un juez de Florida emitió una orden de arresto contra Raúl Castro por su presunta participación en el derribo de avionetas de Hermanos al Rescate
Según la investigación adelantada por autoridades de Florida, espías cubanos habrían recopilado información sobre los vuelos de la organización y transmitido datos que facilitarían el ataque. Las aeronaves civiles fueron derribadas por militares cubanos sobre aguas internacionales, según denuncian los expedientes judiciales.
Raúl Castro, quien en aquel entonces se desempeñaba como ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR), ya había sido acusado formalmente por la justicia federal estadounidense en mayo pasado. Los cargos incluyen asesinato y conspiración para matar a ciudadanos de ese país. La orden estatal representa un nuevo avance en el caso, reabierto por Florida tres décadas después del ataque.
Raúl Castro en la mira por el caso Hermanos al Rescate
La orden judicial, firmada recientemente, se produce tras una investigación de las autoridades de Florida. El fiscal general de Florida, James Uthmeier, tenía prevista una rueda de prensa este lunes para ofrecer más detalles sobre la orden de arresto estatal.
Hermanos al Rescate, organización con sede en Miami, se dedicaba a la búsqueda y auxilio de cubanos que intentaban huir de la isla. La acción legal contra el ex líder cubano se da en un contexto de creciente presión por parte de la administración del presidente estadounidense Donald Trump contra el gobierno de Cuba.
Fuentes utilizadas
- Juez emite orden de arresto a Raúl Castro por derribo de avionetas de EU; es acusado de conspiración con espías cubanos
- Un juez de Miami ordena arrestar a Raúl Castro por el derribo de dos avionetas y la muerte de 4 personas en 1996
- Juez de EEUU ordena arresto de Raúl Castro por presunto asesinato de 4 personas en 1996, según MH
En pocas palabras
- Raúl Castro: ordenan el arresto. Fue emitida en Miami por presunta participación en derribo de avionetas en 1996.
- Cargos: conspiración y asesinato en primer grado por el derribo de aeronaves de Hermanos al Rescate.
- Contexto: el ex ministro de las FAR fue acusado formalmente por la justicia federal estadounidense en mayo pasado.