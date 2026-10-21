La competencia en el mercado de autos 0 km en Argentina suma un nuevo capítulo durante el mes de octubre. Frente a un escenario comercial caracterizado por una menor actividad y la necesidad de sostener los volúmenes de venta, distintas automotrices comenzaron a desplegar agresivas estrategias de precios para atraer compradores, que incluyen reducciones directas sobre sus listas sugeridas oficiales e importantes bonificaciones en efectivo para modelos específicos.
Mercado automotor: los autos 0 km que bajan sus valores y ofrecen descuentos de hasta u$s6.000
Ante la caída en los patentamientos interanuales, varias marcas apelaron a rebajas directas en sus listas oficiales de precios y a fuertes bonificaciones comerciales. Los modelos beneficiados abarcan desde hatchbacks y SUV urbanos hasta vehículos híbridos.
Esta dinámica comercial alcanza a vehículos de múltiples segmentos y tecnologías, desde tradicionales hatchbacks y SUV compactos hasta alternativas con propulsión híbrida. La ofensiva de promociones coincide con un mercado que aún muestra señales de retracción en comparación con el año previo.
Mercado automotriz en crisis
Según los registros de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA), durante el mes de septiembre se patentaron 49.814 unidades, lo que representó una disminución del 11,4% respecto al mismo período de 2025. En el acumulado de los primeros nueve meses del año, las operaciones alcanzaron los 435.493 vehículos, reflejando una contracción interanual del 13%.
Ante esta coyuntura, el sector automotor adoptó dos modalidades bien diferenciadas: mientras firmas como Renault y Peugeot optaron por recortar directamente los precios de lista sugeridos al público, marcas como Honda y MG prefirieron congelar sus listados o mantenerlos estables, aplicando bonificaciones especiales sobre el valor final de venta.
Las marcas que aplicaron bajas directas en sus precios de lista
Entre las automotrices que modificaron a la baja sus valores oficiales destacan Renault y Peugeot, con reducciones nominales en pesos que llegan hasta los $4,48 millones:
- Renault: Aplicó uno de los recortes más significativos del mes sobre el Arkana E-Tech Hybrid Esprit Alpine, un SUV importado de Corea del Sur con tecnología microhíbrida. El vehículo, que cotizaba en septiembre a $58.070.000, redujo su precio de lista en octubre a $53.590.000. Esta rebaja implica un ahorro de $4.480.000 (una disminución porcentual del 7,7%), ubicándolo como el modelo con mayor recorte en pesos del mercado.
- Peugeot: Ajustó los valores sugeridos de dos versiones específicas del 208, el hatchback producido en la planta de El Palomar. El Peugeot 208 Allure Pack T200 bajó de $45.640.000 a $44.890.000 (una reducción de $750.000 o 1,6%). Por su parte, la variante 208 GT T200 pasó de $48.120.000 a $47.420.000, representando una quita de $700.000 (alrededor del 1,5%). Cabe destacar que estos recortes contrastan con el resto de la gama de la marca del león, que registró incrementos promedio del 4% en el mismo mes.
Bonificaciones comerciales y descuentos en dólares
En paralelo, otras terminales prefirieron implementar o extender promociones especiales en divisas para dinamizar la demanda en sus salones de venta:
- Honda: Congeló la mayor parte de sus precios de lista habituales —con la única excepción del WR-V, que se fijó en $43.490.000— y mantuvo activas bonificaciones de hasta u$s6.000 sobre tres modelos clave:
- Honda Civic Advanced Hybrid: Su precio de lista de u$s54.000 se reduce con la bonificación a u$s49.900, lo que representa un ahorro directo de u$s4.100 (7,6% de descuento).
- Honda CR-V Advanced Hybrid: Cuenta con un valor sugerido de u$s74.900, pero durante octubre se comercializa a un precio promocional de u$s70.900, generando una quita de u$s4.000.
- Honda CR-V EXL AWD (naftera): Registra el mayor descuento de la marca nipona; su precio original de u$s70.800 se ajusta a u$s64.800, tras aplicar un beneficio comercial de u$s6.000 (un 8,5% de rebaja).
- MG: La marca de origen británico fabricada en China resolvió extender durante todo octubre sus bonificaciones sobre el ZS Hybrid+, su SUV compacto electrificado:
- Versión Comfort: De un valor de lista de u$s27.500, bajó a u$s26.500 promocionales (bonificación de u$s1.000 o 3,6%).
- Versión Luxury: Cuyo valor habitual es de u$s29.900, pasó a u$s27.900 (un ahorro de u$s2.000, equivalente al 6,7%), posicionándose como una de las puertas de entrada más competitivas dentro del segmento de vehículos híbridos.
En pocas palabras
- Mercado automotor: caída en patentamientos lleva a rebajas y bonificaciones en autos 0km.
- Estrategias de precios: reducciones directas en listas oficiales y descuentos en dólares para dinamizar ventas.
- Modelos destacados: rebajas en Renault Arkana y Peugeot 208; bonificaciones en Honda Civic/CR-V y MG ZS Hybrid+.