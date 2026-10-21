Mercado automotor: los autos 0 km que bajan sus valores y ofrecen descuentos de hasta u$s6.000

Esta dinámica comercial alcanza a vehículos de múltiples segmentos y tecnologías, desde tradicionales hatchbacks y SUV compactos hasta alternativas con propulsión híbrida. La ofensiva de promociones coincide con un mercado que aún muestra señales de retracción en comparación con el año previo.

Los compradores de autos 0km que pagaban el impuesto celebran: algunos están hasta u$s 10 mil más baratos que en enero

Mercado automotriz en crisis

Según los registros de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA), durante el mes de septiembre se patentaron 49.814 unidades, lo que representó una disminución del 11,4% respecto al mismo período de 2025. En el acumulado de los primeros nueve meses del año, las operaciones alcanzaron los 435.493 vehículos, reflejando una contracción interanual del 13%.