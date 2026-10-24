Minería en Malargüe: Argentina Metals sale a buscar fondos para explorar el proyecto Las Estrellas

Los fondos irán a trabajo de campo y geofísica, a capital de trabajo y a gastos corporativos. Roger Clegg, director ejecutivo de la firma, explicó que el objetivo es avanzar en Las Estrellas hacia la perforación inicial de 2027 y definir blancos de sondaje en el resto de sus áreas prioritarias, siempre sujeto a conseguir financiamiento y permisos. Según el ejecutivo, el trabajo hecho en Las Estrellas validó el método de prospección de la empresa, que ya identificó siete áreas prioritarias adicionales, y sostuvo que Mendoza “aún está significativamente subexplorada”.

El proyecto Las Estrellas está en la parte norte del distrito minero en Malargüe.

Una cartera armada en menos de un año

Argentina Metals llegó a Mendoza a fines de 2025 y en pocos meses se convirtió en la compañía con más proyectos dentro de MDMO, el esquema impulsado por la Provincia para tramitar en bloque los permisos ambientales de exploración en el oeste de Malargüe, organizado en etapas sucesivas. Hoy reúne más de una veintena de propiedades mineras, aun después de que uno de sus proyectos quedara fuera en la tercera etapa del distrito.

La primera operación se conoció en noviembre de 2025, cuando compró cuatro proyectos a la mendocina Apeleg: Las Estrellas, Vecindario, La Herradura y Zascar, este último fuera de MDMO. A partir de ese acuerdo, Julio Pulisich, fundador de Apeleg, pasó a integrar el directorio de la canadiense. En enero de 2026 se quedó con la cartera de 14 proyectos de pórfidos de cobre que había generado Mirasol Resources, entre ellos Malbec, Merlot–Sira y Riesling dentro del distrito. A mitad de año cerró la compra de El Salado y La Quimera, cerca de 10.000 hectáreas, y en agosto la de un paquete de propiedades del grupo Maref.

Dentro de ese inventario, Las Estrellas es el proyecto con más trabajo de campo: la empresa ya hizo geoquímica, muestreo de superficie y magnetometría terrestre, y definió blancos estructurales para perforar. A ese avance técnico se suma una ventaja geográfica que pesa en la decisión de priorizarlo: su vecino es el único proyecto de MDMO que ya tiene sondajes.

Un vecino con sondajes

En exploración minera, estar al lado de un proyecto ya perforado es un punto a favor, porque las estructuras geológicas no respetan los límites de cada propiedad. El Perdido marcó un hito en la primera temporada de MDMO al convertirse en el primer proyecto del distrito en tener sondajes. Este año, sin embargo, no habrá nuevas perforaciones allí: Kobrea y BHP decidieron concentrar sus esfuerzos en El Destino. Con El Perdido en pausa, Las Estrellas pasa a ser el proyecto que puede mantener en movimiento la exploración en ese sector de Malargüe, aunque solo la perforación podrá confirmar si la cercanía se traduce en mineral.

Argentina Metals busca cobre y oro, dos metales que hoy concentran el interés de las inversiones mineras en la región, con el cobre impulsado por la demanda de la electrificación.

La cartera más grande del distrito

MDMO es el esquema impulsado por la Provincia para tramitar en bloque los permisos ambientales de exploración en el oeste de Malargüe, organizado en etapas sucesivas. Dentro de ese esquema, Argentina Metals es la compañía que reúne la mayor cantidad de proyectos, aun después de que uno de ellos quedara fuera en la tercera etapa. Esa cartera es la que la empresa pretende ordenar con esta financiación: Las Estrellas como prioridad y el resto de las áreas en fase de definición de blancos para futuras perforaciones.