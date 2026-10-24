Formación en minería: qué ofertas tienen respaldo oficial y qué hacer si quedaste afuera

Su recomendación para no pagar por una formación que después no sirve es mirar dos cosas: quién certifica y cuántas horas de práctica real incluye. Todo lo que certifica la DGE debe cumplir estándares de calidad fijados por el organismo. En el caso de perforistas, la DGE firmó acuerdos con todas las empresas perforistas que trabajan en la provincia, salvo una, para que los estudiantes hagan sus prácticas en el terreno. Según la funcionaria, un curso sin horas de práctica no le da al alumno las habilidades que piden las empresas, porque lo que buscan es el saber hacer.

Ese criterio es el que la DGE aplicó al diseñar su oferta. La dirección trabaja desde 2024 con la Dirección de Minería en carreras cortas, con alta salida laboral y armadas según los perfiles que las empresas ya están buscando.

Qué ofrece la DGE

La oferta se divide en dos niveles. El primero son las tecnicaturas de dos años y medio, todas con diseños curriculares actualizados este año: Higiene, Seguridad y Ambiente; Metalmecánica; Construcciones Sustentables; Energías Renovables y la recién lanzada Mantenimiento Electromecánico de Vehículos Pesados. Esta última apunta también a la logística que demandarán las mineras. Para estas carreras las inscripciones están abiertas y hay un curso de ingreso en marcha. La mayor parte se dicta en Ciudad, aunque algunas, como Higiene y Seguridad, tienen sedes en distintos puntos de la provincia.

El segundo nivel son las formaciones profesionales de entre ocho meses y un año. Incluyen Perforista Minero, Gestor en Logística Minera, Gestor en Comercio Internacional y Aduana para el Sector Minero e Higiene y Seguridad en Contexto Minero. A esto se suma un postítulo en Enfermería en Minería.

La formación de perforistas mineros es uno de los cursos con mayor demanda dentro del abanico de la DGE.

El perfil de los inscriptos es amplio. Según Ramos, hay jóvenes de 18 años y también personas de más de 40 que buscan cambiar de sector o que se quedaron sin trabajo. Además de la salida laboral, la funcionaria señaló que los salarios del sector, más altos que en otras actividades, son uno de los principales atractivos.

Ante la demanda, la DGE seleccionó para la primera cohorte de perforistas a los inscriptos con experiencia previa. Si los resultados acompañan, Ramos estimó que la segunda cohorte abriría hacia marzo. Primero se convocará a quienes ya se anotaron y, si quedan vacantes, se abrirán nuevas inscripciones.

Ingeniería en Minas en la UTN

En el nivel universitario, la UTN Facultad Regional Mendoza dictará desde 2027 la carrera de Ingeniería en Minas, que la institución denominó Ingeniería en Minas Sustentable. El Consejo Superior aprobó la carrera para Mendoza y Santa Cruz, y la facultad trabaja en su acreditación. Tornello explicó que hasta ahora los estudiantes mendocinos debían irse a San Juan, Catamarca o San Luis para estudiarla.

Los profesionales de otras áreas, un grupo que sorprendió a la universidad por su número, ingresan por un sistema de equivalencias que evalúa qué materias tienen aprobadas y cuáles les faltan para completar la carrera.

La carrera también otorga un título intermedio de Técnico Universitario en Minas, al que se llega con cerca de tres años de cursado. Según el vicedecano, ese técnico queda habilitado para trabajar en operaciones mineras como apoyo directo del ingeniero.

Si no llegaste a la preinscripción de la UTN

La preinscripción a Ingeniería en Minas ya cerró. La facultad la acotó porque su curso de ingreso, que prepara a unos 1.600 aspirantes para todas sus carreras, empezó en agosto. Aun así, Tornello aclaró que la puerta no está cerrada: quien no haya podido anotarse por los canales habituales puede acercarse a la secretaría académica de la UTN Facultad Regional Mendoza, donde se evaluará cada caso. Todos los aspirantes, preinscriptos o no, deben aprobar un examen de admisión basado en matemática y física.

La oferta crece en una provincia que todavía está en etapa de exploración, mientras San Juan ya produce. Tornello lo planteó en esos términos: la exploración es costosa, lleva tiempo y no todos los proyectos resultan viables. Para la universidad, la apuesta es tener recursos humanos formados cuando la demanda llegue, para que los mendocinos no tengan que emigrar ni para estudiar ni para trabajar.