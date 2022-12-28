STM - SOCIEDAD DE TRANSPORTE DE MENDOZA - LICIT. Expediente N.º EX-2022-06940791 - GDEMZA - SSP

LICITACIÓN PUBLICA CONTRATACION OBRA PUBLICA METROTRANVIA DE MENDOZA – TERCER Y CUARTA ETAPA
LICITACIÓN PUBLICA CONTRATACION OBRA PUBLICA METROTRANVIA DE MENDOZA – TERCER Y CUARTA ETAPA
Expediente N.º EX-2022-06940791 - GDEMZA - SSP -
PRESUPUESTO OFICIAL $ 26.200.257.541 (VEINTISÉIS MIL DOSCIENTOS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y UN PESOS AL MES DE OCTUBRE 2022) - GARANTÍA DE OFERTA EXIGIDA 1%.
FECHA DE APERTURA: 01/02/2023 A LAS 10:00 HS
LUGAR DE APERTURA: SALÓN DE REUNIONES DEL MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN E INFRAESTRUCTURA - 7º PISO - CASA DE GOBIERNO
PRESENTACIÓN DE OFERTAS: LAS OFERTAS DEBEN SER PRESENTADAS HASTA EL DÍA 31/01/2023 A LAS 12:00 HS EN LA OFICINA DE COMPRAS DE LA STM, PERÚ N° 2592 DE LA CIUDAD DE MENDOZA.
REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN: LOS OFERENTES INTERESADOS EN PARTICIPAR DE LA PRESENTE LICITACIÓN PÚBLICA, DEBERÁN ESTAR INSCRIPTOS EN EL RUP (REGISTRO ÚNICO DE PROVEEDORES) Y RACOP (REGISTRO DE ANTECEDENTES DE CONSTRUCTORES DE OBRAS PÚBLICAS)
RETIRO DE PLIEGOS: EN OFICINA DE COMPRAS DE STM DE LUNES A VIERNES DE 9:00 A 16:00 HS, PERÚ N° 2592 DE LA CIUDAD DE MENDOZA.
RECEPCIÓN Y DEVOLUCIÓN DE CONSULTAS: VIA MAIL compras@stmendoza.com
VALOR DE PLIEGO: SIN COSTO.-
Publicado los días: 28 y 29/12/2022.-