LICITACIÓN: SOCIEDAD DE TRANSPORTE DE MENDOZA

CONCURSO PUBLICO PARA CONTRATACION DE DISEÑO, CONSTRUCCION Y OPERACIÓN DE ESTACION DE CARGA DE GNC ESTACION TERMINAL RODEO DE LA CRUZ-STM
29 de mayo de 2022 - 00:00
CONCURSO PUBLICO PARA CONTRATACION DE DISEÑO, CONSTRUCCION Y OPERACIÓN DE ESTACION DE CARGA DE GNC ESTACION TERMINAL RODEO DE LA CRUZ-STM
APERTURA: 23/06/2022 A LAS 11:00HS EN LA SOCIEDAD DE TRANSPORTE DE MENDOZA.
VALOR DEL PLIEGO: SIN COSTO
CONSULTAS Y RETIROS DE PLIEGOS: OFICINA DE COMPRAS STM DE LUNES A VIERNES DE 09:00 A 16:00 HS
MAIL: presidencia@stmendoza.com
LOS SOBRES CON OFERTAS DE ENTREGARAN EN: OFICINA DE COMPRAS STM HASTA EL 22/06/2022 A LAS 12:00HS.
PUBLICADO LOS DÍAS: 27, 28 Y 29/05/2022.-