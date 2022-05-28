Licitaciones
28 de mayo de 2022 - 00:00

LICITACIÓN: SOCIEDAD DE TRANSPORTE DE MENDOZA

Por UNO
LICITACIÓN: SOCIEDAD DE TRANSPORTE DE MENDOZA

CONCURSO PUBLICO PARA CONTRATACION DE DISEÑO, CONSTRUCCION Y OPERACIÓN DE ESTACION DE CARGA DE GNC ESTACION TERMINAL RODEO DE LA CRUZ-STM

APERTURA: 23/06/2022 A LAS 11:00HS EN LA SOCIEDAD DE TRANSPORTE DE MENDOZA.

VALOR DEL PLIEGO: SIN COSTO

CONSULTAS Y RETIROS DE PLIEGOS: OFICINA DE COMPRAS STM DE LUNES A VIERNES DE 09:00 A 16:00 HS

MAIL: presidencia@stmendoza.com

LOS SOBRES CON OFERTAS DE ENTREGARAN EN: OFICINA DE COMPRAS STM HASTA EL 22/06/2022 A LAS 12:00HS.

PUBLICADO LOS DÍAS: 27, 28 Y 29/05/2022.-

Te puede interesar

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas