CONCURSO PUBLICO - SOCIEDAD DE TRANSPORTE DE MENDOZA

CONCURSO PUBLICO
Diario Uno Licitaciones
21 de noviembre de 2021 - 00:00
CONCURSO PUBLICO
CONTRATACION DE SERVICIO DE LOGISTICA PARA TRASLADO DE DUPLAS DESDE SAN DIEGO (EEUU) A MENDOZA (ARGENTINA)
SOLICITUD DE COMPRA 0001/00001901
APERTURA
07/12/2021 A LAS 11:00HS
EN LA SOCIEDAD DE TRANSPORTE DE MENDOZA
VALOR DEL PLIEGO:
SIN COSTO
CONSULTAS Y RETIRO DE PLIEGOS:
STM OFICINA DE COMPRAS LUNES A VIERNES DE 09.00 A 16.00 HS
MAIL: presidencia@stmendoza.com
LOS SOBRES CON OFERTAS SE ENTREGARÁN EN
STM OFICINA DE COMPRAS HASTA EL 06/12/2021 A LAS 11:00 HS
Publicado los días 20, 21 y 22/11/2021.-