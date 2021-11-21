Diario Uno Licitaciones
21 de noviembre de 2021 - 00:00

CONCURSO PUBLICO - SOCIEDAD DE TRANSPORTE DE MENDOZA

Por UNO
CONCURSO PUBLICO - SOCIEDAD DE TRANSPORTE DE MENDOZA

CONCURSO PUBLICO

CONTRATACION DE SERVICIO DE LOGISTICA PARA TRASLADO DE DUPLAS DESDE SAN DIEGO (EEUU) A MENDOZA (ARGENTINA)

SOLICITUD DE COMPRA 0001/00001901

APERTURA

07/12/2021 A LAS 11:00HS

EN LA SOCIEDAD DE TRANSPORTE DE MENDOZA

VALOR DEL PLIEGO:

SIN COSTO

CONSULTAS Y RETIRO DE PLIEGOS:

STM OFICINA DE COMPRAS LUNES A VIERNES DE 09.00 A 16.00 HS

MAIL: presidencia@stmendoza.com

LOS SOBRES CON OFERTAS SE ENTREGARÁN EN

STM OFICINA DE COMPRAS HASTA EL 06/12/2021 A LAS 11:00 HS

Publicado los días 20, 21 y 22/11/2021.-