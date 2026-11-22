La Cumbre del Cambio Climático COP31, celebrada en Antalya, Turquía, finalizó este domingo sin un acuerdo global tras extenderse casi 48 horas más allá de su fecha prevista, según advirtió el secretario general de la ONU, António Guterres. El principal punto de conflicto fue la falta de consenso para incluir explícitamente el abandono de los combustibles fósiles en el documento final, lo que generó un fuerte cruce diplomático.
La Unión Europea rechazó el texto final y fracasó la cumbre por el cambio climático COP31 en Turquía
La Cumbre del Clima COP31 finalizó sin acuerdo global tras el rechazo de la Unión Europea a un texto que omitía los combustibles fósiles
El texto propuesto por la presidencia de la cumbre, encabezada por Turquía y Australia, fue rechazado por la Unión Europea y otras naciones, que lo calificaron de "paso atrás" e "inaceptable" por no contemplar la eliminación progresiva del petróleo, gas y carbón, motores principales del cambio climático.
La situación generó una profunda frustración entre los delegados y fue expresada por el máximo representante de las Naciones Unidas (ONU), quien lamentó que los gobiernos no estuvieran a la altura de la crisis climática y afirmó que "quienes se benefician de la destrucción de nuestro planeta jamás deben dictar las condiciones de la lucha por salvarlo".
Un bloqueo entre petroestados y la Unión Europea
Las negociaciones se fracturaron ante el pulso principal entre los países exportadores de hidrocarburos, como Arabia Saudita y Rusia, y las delegaciones europeas. El bloque comunitario, junto a países como Reino Unido, Panamá y microestados del Pacífico, se opuso al borrador al considerar que diluía los compromisos, especialmente la omisión de una fecha clara para el abandono de los combustibles fósiles.
Mientras tanto, el Grupo Árabe priorizó tecnologías como la captura y almacenamiento de carbono, una alternativa cuestionada por la Unión Europea y organizaciones ambientalistas al considerar que desvía la atención de la reducción de la producción de petróleo y gas. La cumbre, que buscaba consolidar acuerdos sobre la transición energética y la financiación climática, se vio marcada por las profundas diferencias.
El impacto de la falta de consenso
La COP31, que se extendió más que cualquier otra cumbre climática previa, evidenció las fisuras del multilateralismo y la dificultad para alcanzar compromisos ambiciosos frente a la urgencia de la crisis climática. A pesar de los esfuerzos de último momento por encontrar puntos de consenso, las "líneas rojas infranqueables", como las definió Chris Bowen, copresidente de la cumbre, impidieron sellar un acuerdo político que pudiera marcar un antes y un después en la lucha contra el calentamiento global.
Fuentes utilizadas
- Fracasó la Cumbre del Clima COP31: no hubo acuerdo por el tema de los combustibles fósiles
- Fracasa la cumbre climática: falta de acuerdo para abandonar los combustibles fósiles
- COP 31. Las negociaciones climáticas terminan en fracaso y sin un acuerdo sobre los combustibles fósiles
- La Cumbre del Clima de la ONU no alcanzó un acuerdo, tras una caótica negociación sobre combustibles fósiles
En pocas palabras
- Cumbre COP31: Fracasó sin acuerdo global tras el rechazo de la Unión Europea al texto final.
- Conflicto central: La UE y otros países exigieron incluir la eliminación de combustibles fósiles, pero no hubo consenso.
- Declaración ONU: António Guterres lamentó la falta de acción gubernamental frente a la crisis climática.