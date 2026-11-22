Un bloqueo entre petroestados y la Unión Europea

Las negociaciones se fracturaron ante el pulso principal entre los países exportadores de hidrocarburos, como Arabia Saudita y Rusia, y las delegaciones europeas. El bloque comunitario, junto a países como Reino Unido, Panamá y microestados del Pacífico, se opuso al borrador al considerar que diluía los compromisos, especialmente la omisión de una fecha clara para el abandono de los combustibles fósiles.

Mientras tanto, el Grupo Árabe priorizó tecnologías como la captura y almacenamiento de carbono, una alternativa cuestionada por la Unión Europea y organizaciones ambientalistas al considerar que desvía la atención de la reducción de la producción de petróleo y gas. La cumbre, que buscaba consolidar acuerdos sobre la transición energética y la financiación climática, se vio marcada por las profundas diferencias.

El impacto de la falta de consenso

La COP31, que se extendió más que cualquier otra cumbre climática previa, evidenció las fisuras del multilateralismo y la dificultad para alcanzar compromisos ambiciosos frente a la urgencia de la crisis climática. A pesar de los esfuerzos de último momento por encontrar puntos de consenso, las "líneas rojas infranqueables", como las definió Chris Bowen, copresidente de la cumbre, impidieron sellar un acuerdo político que pudiera marcar un antes y un después en la lucha contra el calentamiento global.