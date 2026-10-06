Signos de Fuego: creatividad, entusiasmo y seguridad

creatividad, entusiasmo y seguridad Signos de Tierra: confianza, expresión y constancia

confianza, expresión y constancia Signos de Aire: simpatía, inspiración y comunicación

simpatía, inspiración y comunicación Signos de Agua: calidez, autoestima y espontaneidad

Tu horóscopo de hoy miércoles 7 de octubre para los signos de fuego, tierra, aire y agua

Según el horóscopo y la astrología occidental, la Luna continúa en Leo y sostiene una energía cálida, expresiva y favorable para actuar con mayor seguridad en medio de la semana. Este miércoles puede despertar el deseo de darle un toque personal a lo que haces y de recuperar entusiasmo en una tarea que se había vuelto demasiado mecánica.

Tu horóscopo de hoy miércoles 7 de octubre para los signos de fuego, tierra, aire y agua.