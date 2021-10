Graciela Morales, una docente de Uspallata premiada a nivel nacional

El reconocimiento viene a ser un corolario de su trabajo diario con sus alumnos y alumnas, con los que desde hace muchos años, trabaja generando proyectos educativos que trascienden el aula.

"Leer nos Une es una de estas propuestas, con una repercusión tan buena en la comunidad, que terminó convirtiéndose en una emisión radial. Según contó Graciela, el programa, que se transmite todos los miércoles a las 11 de la mañana por FM 96.3 Estación del Valle -una radio de Uspallata- es muy esperado y tiene muchos seguidores, también por las redes sociales y por el canal que los chicos tienen en YouTube.

Graciela explicó que fue una idea que surgió en la cuarentena, y ahora tiene su propio vuelo, y los alumnos lo continúan haciendo porque les gusta y los entusiasma.

Leer para la comunidad

Leer nos Une fue un proyecto que fue surgiendo casi por su cuenta, a través de las dificultades que la cuarentena provocó en la educación. Graciela comenzó a ver la cantidad de obstáculos que tenían los chicos para cursar virtualmente: a muchos les faltaban dispositivos, a otros una buena conexión a internet, también había otro tipo de problemas: falta de tiempo y de posibilidad de acompañamiento de los adultos.

Entonces, y además de acercarse a la casa de los chicos más complicados a llevarles material para las tareas, se le ocurrió la opción de la radio.

Fui a pedirle a la gente de la radio que nos permitiera utilizar este medio para facilitar la comunicación con las familias. Así surgió Leer nos Une. Nuestro objetivo era la promoción de la lectura en los hogares, trabajábamos a través de audios. Notamos que el desempeño era muy bueno, y la radio se convirtió en una excelente herramienta de comunicación con las familias

Si bien sirvió para solucionar los baches que generó la cuarentena en la presencialidad, el programa continuó porque entusiasmó a la comunidad.

Graciela Morales docente premiada Uspallata II.jpg

Los chicos disfrutan mucho de elegir el tipo de texto, distinguir los géneros literarios, algunos buscan leyendas o fábulas. Otros, textos narrativos, biografías. También seleccionan los temas guiándose por los intereses de la comunidad, o atentos a las efemérides. Se dedican a buscar información del autor y además, determinan qué alumno va a leer. Hacemos un programa muy lindo que resultó premiado a nivel nacional

Graciela se refiere a la distinción del congreso Viva Lectura, organizado por el Ministerio de Educación de la Nación. Sin embargo no es el único reconocimiento que obtuvieron sus alumnos. También quedaron en el primer lugar del censo de fluidez lectora, de la sección de Las Heras a la que pertenece la escuela.

El programa tuvo tanta repercusión entre la gente de Uspallata, que se nos ocurrió agregar una sección que se llama "Leer nos Une Invitados", para personas que querían leer con nosotros

Además del programa, los alumnos de Graciela tienen un canal de YouTube y una página de Facebook y cuentan con muchos seguidores.

"Uno de los aspectos que destaco es que los chicos se dan cuenta de que leen con un objetivo, que leen para alguien, eligen un texto para entretener, para contar algo o para emocionar, pero lo hacen con una finalidad. Fundamentar ese objetivo es muy importante para el trabajo que hacemos".

Otra iniciativa

Si bien es uno de las más premiados, Leer nos Une no ha sido el único proyecto que Graciela Morales ha llevado adelante en el aula. Más bien el hecho de elaborar estas propuestas, es una forma de concebir la educación.

Graciela Morales docente premiada Uspallata I.jpg

Trabajar por proyectos implica tomar al chico como protagonista del aprendizaje, fortalecer la autoestima, trabajar con la familia e e integrar a la comunidad

Con sus alumnos también realizaron una obra de teatro que se llamaba Regalando Magia, que presentaban en escuelas de Uspallata. También la llevaron al Hospital Notti, y hasta viajaron a San Juan con esta propuesta.

Los niños y niñas elegían una temática que querían representar y armaban la obra, adaptando argumentos de cuentos infantiles clásicos a lo que buscaban comunicar.

Lo mejor era el trabajo en equipo: no todos actuaban, algunos hacían la escenografía, otros armaban las invitaciones, después les pedíamos colaboración para el vestuario, y después se representaba la obra

El desafío de trabajar las emociones

Para Graciela, uno de los más grandes desafíos que tiene que afrontar la educación actual es el trabajar las emociones.

Trabajar las emociones es fundamental después de lo que hemos vivido. Cada familia ha tenido que afrontar distintas situaciones que han movilizado las emociones, pérdida de familiares, de fuentes de trabajo, carencias económicas. La vuelta a la presencialidad nos permite esto, afrontar lo que nos ha pasado, y trabajarlo en la escuela

La docente destacó lo positivo de volver a encontrase, no solo porque facilita el aprendizaje, sino -y por sobre todo- porque el contacto entre las personas que forman parte de la educación, no se puede comparar a brindar contenidos mediados por la tecnología, aunque no reniega de eso.

Nos alegra un montón poder ayudar a los chicos, y el hecho de vernos cara a cara estimula ese intercambio Nos alegra un montón poder ayudar a los chicos, y el hecho de vernos cara a cara estimula ese intercambio

La maestra cuenta que su mayor satisfacción es sentirse útil a través de su trabajo. Por eso toma los desafíos que se propone como parte de su tarea diaria.

Me da felicidad poder lograr cambios en una comunidad a través de mi trabajo con los chicos que tengo. Es una alegría tan grande lograr cosas con ellos. He trabajado mucho con niños en contextos vulnerables, que desde pequeños son estigmatizados y he logrado fuertes vínculos con ellos

La clave, según asegura, es conocer particularmente a cada niño. Aprender sobre su contexto, sus gustos, y basar en esto su planificación.

Si un chico siente que él es valioso y que el docente reconoce que el aprendizaje lo están construyendo entre los dos, el aprendizaje se vuelve significativo

Muchas veces, explicó la docente, para los niños y niñas que no se sienten queridos y valorados en su entorno familiar, la escuela se vuelve un lugar fundamental.

Ellos se abren paso en la escuela. Por eso es importante conocer estas realidades y actuar en consecuencia. Brindarles lo mejor que podés, construir ese aprendizaje, que sean de momentos agradables, a través de juegos y proyectos, de comunicación. Darte cuenta cuál es su realidad y apoyarlo en esto que sucede