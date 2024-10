Para los amantes de las ofertas, Dollar Tree ha captado la atención en redes sociales con una decoración navideña "estilo vintage" que cuesta tan solo $5 dólares. Te compartimos más detalles sobre este popular producto.

El árbol de Navidad de cerámica que vende Dollar Tree por solo US$5 causa furor en redes sociales como Tik Tok. Es un pequeño árbol de cerámica iluminado con luces LED. Decorará tu casa de una manera única y podrás ahorrar en comprar un árbol tradicional. Está disponible en tres colores: blanco, verde y dorado.

Embed - runnnn to @Dollar Tree Plus for these CUTEST ever viral light up ceramic christmas trees!!! only $5 each! I love the vintage look! #dollartree #dollartreechristmas #dollartreefinds #dollartreehaul #dollartreehacks #dollartreeplus #dollartreeshopping #dollartreeshopwithme