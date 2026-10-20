Pamela David presentó la novedosa serie en formato vertical La Escena Prohibida

Lejos de los formatos tradicionales de la pantalla chica, la figura televisiva apuesta de lleno a las nuevas narrativas con una serie grabada íntegramente en formato vertical. La ficción, diseñada de manera exclusiva para el consumo dinámico en teléfonos móviles, contará con un total de 38 episodios cortos de casi dos minutos de duración.

Para este ambicioso thriller lleno de misterio y drama, la producción apostó por un elenco de figuras consagradas. La historia está protagonizada por la actriz Marcela Kloosterboer, quien asume el rol central de Miranda, un personaje envuelto en complejos secretos familiares y revelaciones inesperadas.

Pamela David dio detalles de la novedosa ficción que presentó en el Festival Internacional de Cine

Acompañando a Kloosterboer, la microserie reúne a un destacado reparto que incluye a Luis Ziembrowski, Francisco Andrade, Agustín Sullivan, Luisa Vila, Ana Pauls, Laura Novoa, Faustina Dionisi y Guadalupe Benante.

Pamela se mostró entusiasmada por este desafío en su carrera, el cual la acerca directamente a las nuevas audiencias y a las plataformas de consumo rápido. La escena prohibida busca captar la atención del público a través de capítulos cortos y atrapantes, adaptándose a las tendencias actuales donde el scroll marca el ritmo del entretenimiento.

La elección del Festival Internacional de Cine como marco para este anuncio subraya la creciente validación que la industria audiovisual tradicional le está otorgando a los contenidos nativos para celulares. Con este lanzamiento, Pamela David da un paso firme hacia la innovación en la producción de microficciones multiplataforma.

Nota: la autora de este artículo es corresponsal de Canal 7 en Mar del Plata.