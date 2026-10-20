Fiesta de la Cerveza 2026 en Godoy Cruz: comenzó la fase 3 de venta de entradas

Abono Fan (sábado y domingo): $77.000

(sábado y domingo): $77.000 Entrada General Sábado 5 : $45.000

: $45.000 Entrada General Domingo 6: $52.000

Respecto al ingreso de menores, aquellos de hasta 9 años inclusive entran de manera gratuita presentando DNI. En tanto, las entradas correspondientes a cupo para personas con discapacidad que posean Certificado Único de Discapacidad (CUD) se retiran de forma presencial hasta el 20 de noviembre en la boletería del Teatro Plaza, presentando DNI y CUD.

Convocatorias para artistas, cerveceros y gastronomía

La organización mantiene abierta la inscripción para el Concurso de Bandas Locales Marciano Cantero, destinado a grupos musicales de la provincia de Mendoza con repertorio preferentemente propio que busquen integrar la grilla del evento.

Los interesados pueden anotarse hasta el 3 de noviembre inclusive vía formulario digital AQUÍ.

Bases y condiciones disponibles AQUÍ o por consultas a [email protected]. Quedan excluidas las agrupaciones que hayan actuado en la edición 2025.

Por otra parte, la convocatoria para los stands de cerveceros artesanales y emprendimientos gastronómicos recibe propuestas hasta el viernes 23 de octubre, con cupos limitados. Las vías de contacto son:

WhatsApp 2613378907.

Correo electrónico [email protected].

FICHA TÉCNICA Y DATOS DEL SHOW