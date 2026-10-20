La Municipalidad de Godoy Cruz anunció el lanzamiento de la fase 3 de venta de entradas y la grilla artística confirmada para la 19ª edición de la Fiesta Provincial de la Cerveza, que se llevará a cabo el sábado 5 y domingo 6 de diciembre, desde las 18, en el Parque San Vicente.
Fiesta de la Cerveza 2026 en Godoy Cruz: comenzó la fase 3 de venta de entradas
El icónico festival mendocino regresa al Parque San Vicente el 5 y 6 de diciembre con Ke Personajes, Damas Gratis, Babasónicos, Las Pastillas del Abuelo y Guasones. Todos los precios de los tickets, beneficios bancarios y detalles para bandas locales y gastronómicos.
El tradicional encuentro, que regresa a su predio más emblemático bajo un esquema de articulación público-privada para resguardar las arcas municipales, reunirá a destacados referentes de la cumbia y el rock nacional -como Ke Personajes, Damas Gratis, Babasónicos, Las Pastillas del Abuelo, Guasones, La Nueva Luna, Los Playeros y los locales Perras on the Beach- junto a una amplia oferta gastronómica y de cerveza artesanal para miles de mendocinos y turistas.
La grilla de artistas
- El sábado 5 de diciembre la jornada estará volcada de lleno al baile y la música popular. La fecha marcará el debut de Ke Personajes en la Fiesta de la Cerveza con sus hits y nuevos lanzamientos, secundados por el regreso de Damas Gratis. La propuesta tropical se completará con el sonido clásico de La Nueva Luna y el ritmo festivo de Los Playeros.
- El domingo 6 de diciembre el protagonismo pasará al rock nacional en una noche que cruzará generaciones. Babasónicos, Las Pastillas del Abuelo y Guasones concretarán su retorno a la provincia en el marco del festival, compartiendo escenario con los locales Perras on the Beach.
Actualmente está vigente la preventa de tickets en fase 3 a través de la plataforma Passline.com, con la posibilidad de abonar en 3 cuotas sin interés mediante tarjetas de crédito bancarias por tiempo limitado. Los valores informados (sin costo de servicio) son:
- Abono Fan (sábado y domingo): $77.000
- Entrada General Sábado 5: $45.000
- Entrada General Domingo 6: $52.000
Respecto al ingreso de menores, aquellos de hasta 9 años inclusive entran de manera gratuita presentando DNI. En tanto, las entradas correspondientes a cupo para personas con discapacidad que posean Certificado Único de Discapacidad (CUD) se retiran de forma presencial hasta el 20 de noviembre en la boletería del Teatro Plaza, presentando DNI y CUD.
Convocatorias para artistas, cerveceros y gastronomía
La organización mantiene abierta la inscripción para el Concurso de Bandas Locales Marciano Cantero, destinado a grupos musicales de la provincia de Mendoza con repertorio preferentemente propio que busquen integrar la grilla del evento.
Los interesados pueden anotarse hasta el 3 de noviembre inclusive vía formulario digital AQUÍ.
Bases y condiciones disponibles AQUÍ o por consultas a [email protected]. Quedan excluidas las agrupaciones que hayan actuado en la edición 2025.
Por otra parte, la convocatoria para los stands de cerveceros artesanales y emprendimientos gastronómicos recibe propuestas hasta el viernes 23 de octubre, con cupos limitados. Las vías de contacto son:
- WhatsApp 2613378907.
- Correo electrónico [email protected].
FICHA TÉCNICA Y DATOS DEL SHOW
- Evento: 19ª Fiesta Provincial de la Cerveza (2026).
- Lugar: Parque San Vicente, Godoy Cruz, Mendoza.
- Fechas: Sábado 5 y domingo 6 de diciembre de 2026.
- Horario: Apertura de puertas desde las 18.
- Grilla Sábado 5 de diciembre: Ke Personajes, Damas Gratis, La Nueva Luna, Los Playeros.
- Grilla Domingo 6/12: Babasónicos, Las Pastillas del Abuelo, Guasones, Perras on the Beach.
- Venta de entradas: Passline.com (Fase 3 activa).
- Financiación: 3 cuotas sin interés con tarjetas de crédito bancarias (tiempo limitado).
- Cierre inscripción concurso de bandas: 3 de noviembre de 2026.
- Cierre inscripción gastronómicos/cerveceros: 23 de octubre de 2026.
En pocas palabras
- Fiesta de la Cerveza: Godoy Cruz anuncia la 19ª edición el 5 y 6 de diciembre en el Parque San Vicente.
- Artistas confirmados: Ke Personajes, Damas Gratis, Babasónicos, Las Pastillas del Abuelo y Guasones, entre otros.
- Venta de entradas: fase 3 activa en Passline.com con opciones de financiación bancaria.