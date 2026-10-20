Inicio Espectáculos Fiesta de la Cerveza
¡Atención!

Fiesta de la Cerveza 2026 en Godoy Cruz: comenzó la fase 3 de venta de entradas

El icónico festival mendocino regresa al Parque San Vicente el 5 y 6 de diciembre con Ke Personajes, Damas Gratis, Babasónicos, Las Pastillas del Abuelo y Guasones. Todos los precios de los tickets, beneficios bancarios y detalles para bandas locales y gastronómicos.

Gonzalo Ponce
Por Gonzalo Ponce [email protected]
Fiesta de la Cerveza. Se abrió la etapa 3 de la preventa de entradas. 

Fiesta de la Cerveza. Se abrió la etapa 3 de la preventa de entradas.  

La Municipalidad de Godoy Cruz anunció el lanzamiento de la fase 3 de venta de entradas y la grilla artística confirmada para la 19ª edición de la Fiesta Provincial de la Cerveza, que se llevará a cabo el sábado 5 y domingo 6 de diciembre, desde las 18, en el Parque San Vicente.

El tradicional encuentro, que regresa a su predio más emblemático bajo un esquema de articulación público-privada para resguardar las arcas municipales, reunirá a destacados referentes de la cumbia y el rock nacional -como Ke Personajes, Damas Gratis, Babasónicos, Las Pastillas del Abuelo, Guasones, La Nueva Luna, Los Playeros y los locales Perras on the Beach- junto a una amplia oferta gastronómica y de cerveza artesanal para miles de mendocinos y turistas.

La grilla de artistas

  • El sábado 5 de diciembre la jornada estará volcada de lleno al baile y la música popular. La fecha marcará el debut de Ke Personajes en la Fiesta de la Cerveza con sus hits y nuevos lanzamientos, secundados por el regreso de Damas Gratis. La propuesta tropical se completará con el sonido clásico de La Nueva Luna y el ritmo festivo de Los Playeros.
  • El domingo 6 de diciembre el protagonismo pasará al rock nacional en una noche que cruzará generaciones. Babasónicos, Las Pastillas del Abuelo y Guasones concretarán su retorno a la provincia en el marco del festival, compartiendo escenario con los locales Perras on the Beach.

Actualmente está vigente la preventa de tickets en fase 3 a través de la plataforma Passline.com, con la posibilidad de abonar en 3 cuotas sin interés mediante tarjetas de crédito bancarias por tiempo limitado. Los valores informados (sin costo de servicio) son:

  • Abono Fan (sábado y domingo): $77.000
  • Entrada General Sábado 5: $45.000
  • Entrada General Domingo 6: $52.000

Respecto al ingreso de menores, aquellos de hasta 9 años inclusive entran de manera gratuita presentando DNI. En tanto, las entradas correspondientes a cupo para personas con discapacidad que posean Certificado Único de Discapacidad (CUD) se retiran de forma presencial hasta el 20 de noviembre en la boletería del Teatro Plaza, presentando DNI y CUD.

Convocatorias para artistas, cerveceros y gastronomía

La organización mantiene abierta la inscripción para el Concurso de Bandas Locales Marciano Cantero, destinado a grupos musicales de la provincia de Mendoza con repertorio preferentemente propio que busquen integrar la grilla del evento.

Los interesados pueden anotarse hasta el 3 de noviembre inclusive vía formulario digital AQUÍ.

Bases y condiciones disponibles AQUÍ o por consultas a [email protected]. Quedan excluidas las agrupaciones que hayan actuado en la edición 2025.

Por otra parte, la convocatoria para los stands de cerveceros artesanales y emprendimientos gastronómicos recibe propuestas hasta el viernes 23 de octubre, con cupos limitados. Las vías de contacto son:

FICHA TÉCNICA Y DATOS DEL SHOW

  • Evento: 19ª Fiesta Provincial de la Cerveza (2026).
  • Lugar: Parque San Vicente, Godoy Cruz, Mendoza.
  • Fechas: Sábado 5 y domingo 6 de diciembre de 2026.
  • Horario: Apertura de puertas desde las 18.
  • Grilla Sábado 5 de diciembre: Ke Personajes, Damas Gratis, La Nueva Luna, Los Playeros.
  • Grilla Domingo 6/12: Babasónicos, Las Pastillas del Abuelo, Guasones, Perras on the Beach.
  • Venta de entradas: Passline.com (Fase 3 activa).
  • Financiación: 3 cuotas sin interés con tarjetas de crédito bancarias (tiempo limitado).
  • Cierre inscripción concurso de bandas: 3 de noviembre de 2026.
  • Cierre inscripción gastronómicos/cerveceros: 23 de octubre de 2026.

En pocas palabras

  • Fiesta de la Cerveza: Godoy Cruz anuncia la 19ª edición el 5 y 6 de diciembre en el Parque San Vicente.
  • Artistas confirmados: Ke Personajes, Damas Gratis, Babasónicos, Las Pastillas del Abuelo y Guasones, entre otros.
  • Venta de entradas: fase 3 activa en Passline.com con opciones de financiación bancaria.
Resumen generado por Thinkindot AI

Temas relacionados:

Lo que se lee ahora

Te puede interesar