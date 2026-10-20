Fabián Gianola fue atropellado y sufrió una fractura expuesta que deberá ser operada

Hasta el momento no se han emitido partes médicos oficiales adicionales sobre los tiempos estimados de recuperación, los cuales dependerán de la evolución postquirúrgica del paciente.

Suspensión de funciones teatrales

El accidente impactó directamente en la actividad profesional del actor. Gianola se encuentra actualmente integrando el elenco de la comedia Los 39 Escalones, producción en la que comparte escenario junto a Fabián Mazzei, Fabiana García Lago y Jorge "Carna" Crivelli.

A raíz de la intervención médica y el reposo obligado, la producción del espectáculo debió reprogramar sus funciones a la espera del alta médica del integrante del elenco.

El hecho ocurrió al salir del shopping DOT, en la intersección de las calles Deheza y Melián (Zona Norte). Según declaró el propio Fabián Gianola, cruzaba la calle cuando un vehículo dobló y lo embistió: "El tipo nunca me vio, no se escuchó una frenada y me levantó por el aire".

A raíz del impacto rebotó contra el pavimento y sufrió una fractura expuesta de radio y de ligamentos en la muñeca/brazo, por lo que requiere una intervención quirúrgica en la Trinidad de San Isidro y debió suspender sus funciones en la obra Los 39 Escalones.