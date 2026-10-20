Fabián Gianola atraviesa un delicado momento de salud luego de sufrir un accidente de tránsito en la vía pública, en la zona norte del conurbano bonaerense. El hecho fue dado a conocer por el periodista Pablo Layús, quien detalló las circunstancias en las que se produjo el impacto y las consecuencias físicas que afectaron al actor.
Fabián Gianola fue atropellado y sufrió una fractura expuesta que deberá ser operada
El actor fue embestido por un vehículo mientras cruzaba la calle cerca de un centro comercial. Sufrió una severa lesión en uno de sus brazos y debió suspender las funciones de la obra teatral "Los 39 Escalones".
De acuerdo con la información brindada por el cronista, el episodio ocurrió de manera imprevista cuando el artista intentaba cruzar una arteria cercana a un conocido shopping de la zona. En ese momento, un automóvil realizó una maniobra de giro y lo embistió, provocándole heridas que requirieron asistencia médica inmediata.
El parte médico y la intervención quirúrgica
Como consecuencia directa del golpe, Gianola sufrió una fractura de consideración en uno de sus brazos. Debido a la gravedad del cuadro, los profesionales de la salud determinaron que debe someterse a una operación para estabilizar la zona afectada y comenzar el proceso de rehabilitación.
Hasta el momento no se han emitido partes médicos oficiales adicionales sobre los tiempos estimados de recuperación, los cuales dependerán de la evolución postquirúrgica del paciente.
Suspensión de funciones teatrales
El accidente impactó directamente en la actividad profesional del actor. Gianola se encuentra actualmente integrando el elenco de la comedia Los 39 Escalones, producción en la que comparte escenario junto a Fabián Mazzei, Fabiana García Lago y Jorge "Carna" Crivelli.
A raíz de la intervención médica y el reposo obligado, la producción del espectáculo debió reprogramar sus funciones a la espera del alta médica del integrante del elenco.
El hecho ocurrió al salir del shopping DOT, en la intersección de las calles Deheza y Melián (Zona Norte). Según declaró el propio Fabián Gianola, cruzaba la calle cuando un vehículo dobló y lo embistió: "El tipo nunca me vio, no se escuchó una frenada y me levantó por el aire".
A raíz del impacto rebotó contra el pavimento y sufrió una fractura expuesta de radio y de ligamentos en la muñeca/brazo, por lo que requiere una intervención quirúrgica en la Trinidad de San Isidro y debió suspender sus funciones en la obra Los 39 Escalones.
En pocas palabras
- Fabián Gianola: fue atropellado por un vehículo mientras cruzaba la calle, sufriendo una fractura expuesta.
- Lesión y Cirugía: el actor presenta una fractura de radio y ligamentos en el brazo, requiriendo intervención quirúrgica.
- Impacto Laboral: debió suspender sus funciones en la obra teatral "Los 39 Escalones" hasta su recuperación.