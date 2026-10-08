El Gobierno de Mendoza presentó el proyecto de Ley de Huella Balística, para consolidar y ampliar las capacidades de investigación criminal. La ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus, explicó que esta iniciativa será para darle marco normativo al Laboratorio Provincial de Huellas Balísticas que se inauguró en febrero, y regular el funcionamiento de un Banco Provincial de Perfiles Balísticos.
Investigación criminal
El Laboratorio de Huellas Balísticas obtuvo 111 coincidencias entre vainas servidas y perfiles balísticos en 8 meses
Puedo establecer 6 correspondencias entre proyectiles en hechos delictivos
Desde su puesta en funcionamiento, el Sistema Integrado de Identificación Balística (IBIS) registró 111 coincidencias entre vainas servidas y permitió obtener, por primera vez en Mendoza, 6 correspondencias entre proyectiles.
La incorporación de IBIS permite sistematizar y automatizar la comparación de las marcas particulares que las armas dejan tanto en vainas como en proyectiles y ampliar así las posibilidades de establecer vinculaciones entre distintas investigaciones.
De esta manera, los investigadores pueden detectar posibles relaciones entre hechos ocurridos en distintos momentos y lugares, incluso cuando el arma utilizada todavía no ha sido recuperada.