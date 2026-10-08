El Laboratorio de Huellas Balísticas obtuvo 111 coincidencias entre vainas servidas y perfiles balísticos en 8 meses

Desde su puesta en funcionamiento, el Sistema Integrado de Identificación Balística (IBIS) registró 111 coincidencias entre vainas servidas y permitió obtener, por primera vez en Mendoza, 6 correspondencias entre proyectiles.

La incorporación de IBIS permite sistematizar y automatizar la comparación de las marcas particulares que las armas dejan tanto en vainas como en proyectiles y ampliar así las posibilidades de establecer vinculaciones entre distintas investigaciones.