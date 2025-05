El Colegio Notarial de Mendoza eligió a sus nuevas autoridades

Tesorero: Not. Augusto Emiliano Clausen

Protesorero: Not. Miguel Ángel Peretó

Consejeros Titulares: Not. Luis Jesús Tonelli Venier, Not. Carina Roxana Aguilera y Not. Francisco José Marcello

colegio notarial Valeria Alvarez.jfif La escribana Valeria Álvarez, presidente.

Consejeros Suplentes: Not. Silvina Beatriz Marmolejo, Not. María Marta Simón, Not. Francisco Javier Guardiola, Not. Hugo Fabio Domínguez, Not. Ernesto Carlos Adolfo Ayub y Not. Tomás Rivera

Presidentas de Circunscripción:

Primera Circunscripción: Not. María Daniela Castro

Segunda Circunscripción: Not. Valeria Corina Sorroche

Tercera Circunscripción: Not. María Verónica Briccola

Objetivos de la nueva gestión del Colegio Notarial de Mendoza

Tras la elección, la presidente y escribana Valeria Álvarez comentó: “Estoy convencida que nuestro notariado honra su labor y trabaja a diario para construir un futuro mejor y más equitativo. Es un notariado comprometido que busca la verdad de los hechos en las declaraciones y voluntad de quienes requieren su intervención tratando de reflejarla con la mayor fidelidad posible”, reza el comunicado.

colegio notarial Mariana Andraos.jfif Silvia Mariana Andraos, vicepresidenta.

A lo que añadió: “Por eso una de las principales tareas de nuestro equipo de trabajo será allanar su camino para que pueda sortear los obstáculos de su labor diaria y se dedique a hacer, lo que sabe hacer: prestar su función con excelencia, ética, rapidez, prudencia, imparcialidad e independencia tanto intelectual como jerárquica”.

En tanto, la institución celebró 111 años el 7 de mayo de 1914.