AUTOS N°303.784 CARATULADOS "SAUMA MARIA MAGDALENA C/MORELLI ANTONIO, MORELII LUIS ROMULO, MORELLI JUAN MORELLI MARIA DE, MORELLI RAQUEL PERLA Y MORELLI SILVIA RAQUEL P/PRESCRIPCION ADQUISITIVA, DEL TERCER TRIBUNAL DE GESTION JUDICIAL ASOCIADA NOTIFICA A POSIBLES TERCEROS INTERESADOS SOBRE EL BIEN QUE SE PRETENDE USUCAPIR UBICADO EN PASAJE DAVILA 1679 PEDRO MOLINA GUAYMALLEN, SUPERFICIE TOTAL SEGÚN MENSURA DE 240,76 M2 Y FORMA PARTE DE UNA MAYOR SUPERFICIE SEGÚN TÍTULO DE 5.429,41 M2, ANOTADO EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD RAÍZ COMO 1ª INSC. FS. 939 Y MARGINAL ES. 938 AL Nº 23.291 DEL TOMO 105-A 17 DE GLLÉN, PCIA. DE MENDOZA.-
Publica: 29/11 y 3, 5, 9, 11/12/19