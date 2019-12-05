EDICTO AUTOS n° 303.783 CARATULADOS "SAUMA MARIA MAGDALENA C/CARRERAS Y GUTIERREZ S.A P/PRESCRIPCION ADQUISITIVA, DEL TERCER TRIBUNAL DE GESTION JUDICIAL ASOCIADA NOTIFICA A POSIBLES TERCEROS INTERESADOS SOBRE EL BIEN QUE SE PRETENDE USUCAPIR UBICADO EN BARRIO LOS ALMENDROS CASA 4, TIRASSO S/N, GUAYMALLEN MENDOZA, ANOTADO EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD FR. 64673/4 ASIENTO A-1 DE GUAYMALLEN, CON SUPERFICIE TOTAL SEGUN MENSURA, DE 251,29M2 Y FORMA PARTE DE UNA MAYOR SUPERFICIE SEGUN TITULO DE 1395,13M2, PUBLICACION POR CINCO DIAS ALTERNADOS EN EL BOLETIN OFICIAL Y DIARIO UNO.-
Publica: 29/11 y 3, 5, 9, 11/12/19