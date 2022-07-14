SOLICITADA: HOSPITAL DR. HUMBERTO NOTTI

LA DIRECCIÓN DEL HOSPITAL PEDIÁTRICO HUMBERTO NOTTI INFORMA A LA CIUDADANÍA MENDOCINA, QUE DESDE MEDIADOS DEL 2021, SE HA DESVINCULADO DE TODA RELACIÓN CON LA FUNDACIÓN HOSPITAL PEDIÁTRICO DR. HUMBERTO NOTTI, YA QUE SE HAN INICIADO LAS ACCIONES LEGALES BAJO EXPEDIENTE2022-272648 DEL TRIBUNAL GESTIÓN ASOCIADA PRIMERA, POR HOMONIMIA, DAÑOS Y PERJUICIOS Y POR EX 2021-05692434-GDMZA-DPJ#GTYJ EN DIRECCIÓN DE PERSONAS JURÍDICAS DEPENDIENTE DEL MINISTERIO DE GOBIERNO Y JUSTICIA.

TODA ACTIVIDAD QUE REALIZAN, CAMPAÑAS DE DONACIÓN, RIFAS, Y PEDIDO QUE PUEDAN HACER EN NOMBRE DE NUESTRO NOSOCOMIO, NO SON DE NUESTRA RESPONSABILIDAD Y NO REPERCUTE EN BENEFICIO A NUESTROS PACIENTES, NI A LOS PROFESIONALES, YA QUE NO CONTAMOS EN LA ACTUALIDAD CON NINGÚN CONVENIO DE COLABORACIÓN RECÍPROCA ENTRE AMBAS INSTITUCIONES.

FIRMADO: DIRECCIÓN DE HOSPITAL PEDIÁTRICO DR. HUMBERTO NOTTI.

JULIO 11 DE 2022.-

PUBLICADO EL 14/07/2022.-

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