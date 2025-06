Mariano Rodriguez, Agrimensor, mensurará 315.86m2 gestión Título Supletorio 14159 y Modificatorias propiedad de ARANDA LORCA BRIGIDA, pretendido por CRUZ ROSALIA, ubicado en calle Luis Filippini s/n° costado sur a 1325.00m al este de Carril La Gloria, San José, Tupungato, Mendoza. Límites: N: c/ Calle Filippini, S: c/ Brigida Aranda Lorca, E: c/ Brigida Aranda Lorca, O: c/ Brigida Aranda Lorca. Junio 17. Hora: 14:00. EX-2025-04324593-GDEMZA-DGCAT_ATM.