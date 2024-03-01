EDICTO: ALONSO ENRIQUE OSVALDO C/ ENTRE RIOS NORBERTO ALEJANDRO Y SANTANDER CARLA ELIANA P/ DAÑOS DERIVADOS DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO - AUTOS N° 19113

TRIBUNAL DE GESTION ASOCIADA DE PAZ PRIMERO, DE LA PRIMERA CIRCUSNCRIPCIÓN JUDICIAL, EN AUTOS Nº 19.112, CARATULADOS “ALONSO ENRIQUE OSVALDO C/ ENTRE RIOS NORBERTO ALEJANDRO Y SANTANDER CARLA ELIANA P/ DAÑOS DERIVADOS DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO” NOTIFICA A CARLA ELIANA SANTANDER DNI 28.137.277 RESOLCIÓN DE FS. 9: MENDOZA, 10 DE AGOSTO DE 2023. POR PRESENTADO, PARTE Y DOMICILIADO. TÉNGASE PRESENTE EL BENEFICIO DE LITIGAR SIN GASTOS INICIADO POR EL ACTOR, DANDO ORIGEN A LOS AUTOS N° 19113. DE LA DEMANDA INTERPUESTA TRASLADO A LOS DEMANDADOS POR EL TÉRMINO DE VEINTE DIAS CON CITACIÓN Y EMPLAZAMIENTO PARA QUE COMPAREZCA, RESPONDA Y CONSTITUYA DOMICILIO LEGAL DENTRO DEL RADIO DEL JUZ-GADO (ARTS. 21, 74, 75 Y 160 DEL CPCCT). NOTIFÍQUESE. TÉNGASE PRESENTE LA PRUEBA OFRECIDA Y LO DEMÁS EXPUESTO PARA SU OPORTUNIDAD Y EN CUANTO POR DERECHO CORRESPONDA. OFÍCIESE AL SEGUNDO JUZGADO VIAL Y DE FALTAS DE LA MUNICIPALIDAD DE GODOY CRUZ A FIN DE QUE REMITA “EN CARÁCTER DE URGENTE”, ORIGINAL O COPIA CERTIFICADA “AD EFFECTUM VIDENDI ET PROBANDI” DEL EXPEDIENTE N° 2022 – 012956/T1, SIN PERJUICIO DE SU ADMISIÓN OPORTUNA. QUEDANDO A CARGO LA CONFECCIÓN Y DILIGENCIAMIENTO POR LA PARTE ACTORA, PARA SER INCORPORADO PREVIO A LA AUDIENCIA INICIAL. HÁGASE SABER QUE LA JUEZ INTERVINIENTE ES LA DRA. VIVIANA ISGRO MOSTACCIO. RESOLUCIÓN DE FS. 25: MENDOZA, 18 DE DICIEMBRE DE 2023. AUTOS Y VISTOS:… RESUELVO: 1) DECLARAR QUE LA SEÑORA CARLA ELIANA SANTANDER DNI 28.137.277 ES DE IGNORADO DOMICILIO. 2) NOTIFÍQUESE MEDIANTE EDICTOS EL TRASLADO ORDENADO EN AUTOS QUE SE PUBLICARÁ EN EL BOLETÍN OFICIAL Y DIARIO “UNO” POR EL PLAZO DE LEY DURANTE TRES VECES, CON DOS DÍAS DE INTERVALO. 3) CUMPLIDO QUE SEA LA NOTIFICACIÓN EDICTAL, DÉSE INTERVENCIÓN AL DEFENSOR OFICIAL QUE POR TURNO CORRESPONDA.-