EDICTO: VILLEGAS ROQUE SIXTO Y RAMONA MORALES DE VILLEGAS P/ SUCESION - EXPTE. N° 79.045

Sr. Juez del Segundo Juzgado de Gestión Asociada en lo Civil, Comercial y Minas, de la Primera Circunscripcion Judicial de la Provincia de Mendoza, en EXPTE. N° 79.045 “VILLEGAS ROQUE SIXTO Y RAMONA MORALES DE VILLEGAS P/ SUCESION” NOTIFICA a los PRESUNTOS HEREDEROS DE LOS HEREDEROS FALLECIDOS SRES. ISABEL LEONOR VILLEGAS, L.C. N° 01.603.306, MARIA ANGELICA VICTORINA VILLEGAS, L.C. N° 03.577.020, CARLOS LORETO VILLEGAS, L.E. N° 06.823.491 Y SIXTO JUAN VILLEGAS MORALES, D.N.I. N° 03.352.774, COMO PERSONAS INCIERTAS la siguiente resolución: “MENDOZA, 01 DE FEBRERO DE 2022. VISTOS Y CONSIDERANDO:……… RESUELVO: I) DECLARAR A LOS PRESUNTOS HEREDEROS DE LOS HEREDEROS FALLECIDOS SRES. ISABEL LEONOR VILLEGAS, L.C. N° 01.603.306, MARIA ANGELICA VICTORINA VILLEGAS, L.C. N° 03.577.020, CARLOS LORETO VILLEGAS, L.E. N° 06.823.491 Y SIXTO JUAN VILLEGAS MORALES, D.N.I. N° 03.352.774, COMO PERSONAS INCIERTAS AL SOLO Y UNICO EFECTO DEL TRAMITE DEL PRESENTE JUICIO. II) NOTIFIQUESE EL PRESENTE AUTOS POR MEDIO DE EDICTOS, A PUBLICARSE EN EL BOLETIN OFICIAL y DIARIO UNO POR EL TERMINO DE TRES VECES CON DOS DIAS DE INTERVALO; DE CONFORMIDADAD A LO DISPUESTO POR LOS ARTS. 68, 69 Y 72 DEL CODIGO PROCESAL CIVIL. III) OPORTUNAMENTE DESE LA INTERVENCION QUE POR LEY CORRESPONDA A LA DEFENSORIA DE POBRES Y AUSENTES QUE POR TURNO CORRESPONDA. REGISTRESE. NOTIFIQUESE. PUBLIQUESE.- FDO. CARLOS DALLA MORA-JUEZ”.
Diario Uno Edictos, Solicitadas y Convocatorias
23 de febrero de 2022 - 13:24