EDICTO: VERA MARIA TERESA P/ SUCESIÓN - Expediente CUIJ: 13-02090263-3((012004-250928)).

Juez del TRIBUNAL DE GESTION JUDICIAL ASOCIADA N°4, cita y emplaza a herederos, acreedores y a todos los que se consideren con derecho respecto de los bienes dejados por la causante Sra. MARIA TERESA VERA DNI (LC) 9.876.663, haciéndoles saber que deben presentarse ante el Tribunal (sito en Avenida España 480 Ciudad de Mendoza) acompañando los elementos que permitan acreditar su derecho dentro de los treinta (30) días CORRIDOS a partir de la presente publicación. Expediente CUIJ: 13-02090263-3((012004-250928)). VERA MARIA TERESA P/ SUCESIÓN. Fdo. Dra. Marcela Paola Luján Puerto. Conjuez.