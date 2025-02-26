EDICTO: TRANSFERENCIA DE FONDO DE COMERCIO POLLERÍA GINES-ART. 2 DE LA LEY 11867

TRANSFERENCIA DE FONDO DE COMERCIO EN CUMPLIMIENTO DE LO ESTABLECIDO POR EL ART. 2 DE LA LEY 11867: ANA MARÍA GARCÍA, DNI: 33.093.636, CON DOMICILIO EN PASAJE CICHINI 65 CORONEL DORREGO, GUAYMALLEN, ANUNCIA TRANSFERENCIA DE FONDO DE COMERCIO BAJO EL NOMBRE DE FANTASÍA POLLERÍA GINES, RUBRO ELABORACIÓN Y PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS, ALMACENES Y DESPENSAS, Y VENTA DE AVES EVISCERADAS, CON DOMICILIO EN CALLE SARMIENTO 280, DE GODOY CRUZ, EN UN 100% A FAVOR DE MIGUEL ÁNGEL GARCÍA, DNI: 35.067.009, CON DOMICILIO EN PASAJE CICHINI 65 CORONEL DORREGO, GUAYMALLEN. RECLAMOS DEL LEY EN EL MISMO DOMICILIO DEL REFERIDO NEGOCIO, EN TERMINO DE LEY.