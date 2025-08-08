EDICTO: SAIA NUNZIA Y GARRALFO CARLOS HUMBERTO C/GIUNTA DE JALON LUCIA ESPERANZA P/ PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA - Expte. Nº 417.879

JUEZ TRIBUNAL DE GESTION ASOCIADA - CUARTO. Expte. Nº 417.879, caratulado “SAIA NUNZIA Y GARRALFO CARLOS HUMBERTO C/GIUNTA DE JALON LUCIA ESPERANZA P/ PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA”, cita a los posibles terceros interesados, respecto del cual el Juzgado proveyó a fs. 17: “Mendoza, 13 de Febrero de 2025. (…) Hágase saber a los posibles terceros interesados sobre el bien que se pretende usucapir, ubicado en calle El Ceibo Nº 1523, Guaymallen, inscripta en el Registro Público y Archivo Judicial en inscripcion Nº 6566, T° 87 -C. Fs. 114, con una superficie de 210 m2, según plano de Mensura, o, la iniciación del presente proceso, citándose a todos los que se consideren con derecho sobre el mismo, a comparecer en el término de VEINTE (20) DÍAS. A sus efectos, PUBLÍQUENSE EDICTOS por CINCO DÍAS EN FORMA ALTERNADA en el Boletín Oficial y Diario UNO (Art. 209 ap. II inc a) C.P.C.C.T.) FDO: DRA DEBLASI ERICA ANDREA.-