EDICTO: RAMIREZ HERRERA MARIO LEONARDO C/ CANONE JOSE OMAR Y DE MARCO SANDRA VICTORIA P/ TRANSFERENCIA DE AUTOMOTOR - EXPTE. N°268608

- PABLO BITTAR. JUEZ DEL TRIBUNAL DE GESTION ASOCIADA – PRIMERO- PRIMERA CIRCUNSCRIPCIÓN DE MENDOZA, -, EXPTE. N°268608 “RAMIREZ HERRERA MARIO LEONARDO C/ CANONE JOSE OMAR Y DE MARCO SANDRA VICTORIA P/ TRANSFERENCIA DE AUTOMOTOR”, notifica resolución de Fs 77 : “Mendoza, 14 de Abril de 2025.(…)RESUELVO:I.- Hacer lugar a la ejecución de sentencia incoada y en consecuencia disponer, siempre que fuere material y jurídicamente posible, la inscripción del rodado automotor marca Chevrolet, modelo Classic 4 ptas LT, Spirit 1.4N, dominio KYW-001 a nombre del actor MARIO LEONARDO RAMÍREZ HERRERA.II.- A los fines dispuestos en el párrafo anterior ofíciese, con indicación de los datos correspondientes, al Registro del automotor correspondiente, previo, pago de tasas y conformidades de los profesionales y peritos intervinientes. III.- Imponer las costas al demandado vencido (art. 36 CPCCyT).- Notifiquese.- NOTIFÍQUESE. REGÍSTRESE.Fdo.Dr. Pablo Darío Bittar.Juez”.