EDICTO: RADDINO CARLOS JAVIER Y FUENTES TERESA BEATRIZ C/ RAMIREZ GARCES JORGE ERLEY Y PERRUZI MAURICIO HERNAN P/ DAÑOS DERIVADOS DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO - Autos N° 416732

Juez del Tribunal de Gestión Asociada Cuarto, Autos N° 416732 caratulados “RADDINO CARLOS JAVIER Y FUENTES TERESA BEATRIZ C/ RAMIREZ GARCES JORGE ERLEY Y PERRUZI MAURICIO HERNAN P/ DAÑOS DERIVADOS DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO”. CITA Y NOTIFICA a Mauricio Hernán Perruzi, DNI N° 27985058 declarado persona de ignorado domicilio la providencia de fs. 2 que el Tribunal decretó:”Mendoza, 27 de Diciembre de 2023. Téngase al Dr. Dr. JORGE IVAN YOMA, por los Sres. CARLOS JAVIER RADDINO y TERESA BEATRIZ FUENTES, a merito del escrito ratificatorio adjunto, por presentado, y por constituido el domicilio real y el domicilio procesal electrónico, a sus efectos. Téngase presente el trámite del beneficio de litigar sin gastos iniciado. Téngase presente la prueba ofrecida y lo demás expuesto para su oportunidad y en cuanto por derecho corresponda. De la demanda de conocimiento interpuesta TRASLADO a la parte demandada RAMIREZ GARCES JORGE ERLEY y PERRUZI MAURICIO HERNAN por el plazo de VEINTE (20) DÍAS con citación y emplazamiento para que comparezca, responda, ofrezca prueba y constituya domicilio procesal electrónico (artículos 21, 74, 75, 160, 161 y concordantes del CPCCT nro. 9001). NOTIFIQUESE. Cítese en garantía a LA CAJA DE SEGUROS S.A., corriéndosele el traslado ordenado precedentemente. NOTIFÍQUESE. Ofíciese al 1º JUZGADO VIAL Y DE FALTAS MUNICIPALES, MUNICIPALIDAD DE GODOY CRUZ, Secretaría Nº 2; a fin de que remita en carácter de A.E.V. el EXPTE. originado a partir del Acta Vial Nº A108875 originaria de la Municipalidad de Godoy Cruz, con fecha del 04/09/2023 17:39 hs, Arteria vial 1): Rodriguez Peña; a cargo de la inspectora Carolina Acosta; y la respectiva Acta de Siniestro Vial, como se solicita, sin perjuicio de su oportuna admisión. Ofíciese al HOSPITAL CENTRAL a fin de que remita a este Juzgado la historia clínica que obre en sus registros o archivos, conforme se solicita, sin perjuicio de su oportuna admisión. . (art. 46 punto I inc. 5 del CPCCT). Hágase saber a las partes que la no obtención de los oficios no impedirá la realización de la audiencia inicial (art. 46 punto I inc.1 y 5 del CPC, 172 y cc del CPCCT). LM” Para fs 35 el Tribunal resolvió: Mendoza, 25 de Junio de 2025. VISTOS Y CONSIDERANDO: Los autos arriba individualizados, atento a la información sumaria rendida en autos tendiente a acreditar que Mauricio Hernán Perruzi sería persona de ignorado domicilio en razón de haber fracasado el traslado ordenado a fs. 2, según constancias de fs. 8/18/22 del expediente, habiéndose oído al Ministerio Fiscal conforme dictamen de fecha 23 de Junio de 2025, y en virtud de lo normado por el art. 69 del C.P.C.C.T., es que RESUELVO: I.- Aprobar la información sumaria rendida en autos, teniendo a Mauricio Hernán Perruzi, DNI N° 27985058 como persona de ignorado domicilio. En consecuencia, notifíquese la presente resolución conjuntamente con el traslado de demanda, mediante EDICTOS, los que deberán publicarse tres veces (3), con dos días (2) de intervalo, en el Boletín Oficial y Diario UNO, bajo la responsabilidad de la parte actora y conforme lo establecen los arts. 69 y 72 del C.P.C.C.T.- II.- Cumplida la publicación edictal y vencido el plazo acordado, en caso de incomparecencia del notificado, dése vista de las actuaciones al Defensor Oficial que por turno corresponda.- NOTIFÍQUESE DE OFICIO POR EL TRIBUNAL. Fdo. Lujan Puerto Marcela – Conjuez-”.-