EDICTO: POQUET JOSE CARLOS C/ FERRARO ROSARIO P/ PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA - CUIJ: 13-03677315-9 ( (012051-255364))

DRA. ROXANA ALAMO JUEZA - TRIBUNAL DE GESTION ASOCIADA-PRIMERO PODER JUDICIAL MENDOZA, en CUIJ: 13-03677315-9 ( (012051-255364)), caratulados “POQUET JOSE CARLOS C/ FERRARO ROSARIO P/ PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA” se notifica a POSIBLES INTERESADOS y a ROSARIO FERRARO, de ignorado domicilio, la SENTENCIA recaída cuya fecha y parte pertinente dice: “Mendoza, 25 de noviembre del 2019. VISTOS: (...)RESULTA: (...)CONSIDERANDO: (...)RESUELVO: I.- No hacer lugar a la demanda interpuesta a fs. 6/7 por el Sr. JOSÉ CARLOS POQUET, conforme lo considerado. II.- Imponer las costas a la actora, por resultar vencida (arts. 35 y 36 del CPCCyT). III.- Diferir la regulación de honorarios hasta tanto se aporten los elementos que así lo permitan. REGÍSTRESE. NOTIFÍQUESE conforme Acordada N°20.201. VP - FDO. DRA. ROXANA ALAMO - Jueza” El presente deberá ser publicado en forma gratuita por tener concedido el actor beneficio para litigar sin gastos en autos Nº 255.365 de este Tribunal (art. 97 inc. 1 del CPCCyT).-