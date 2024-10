EDICTO: ORTIZ, JUAN PAULINO C/ FERNANDEZ, ANTONIO FRANCISCO P/ INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO - Autos N° 272.876

Dr. Fernando Games - Juez del Tribunal de Gestión Asociada N° 1 de la Primer Circunscripción Judicial de Mendoza, ubicado en calle Av. España N° 480, 6to. piso, ala Sur, notifica al demandado Sr. Antonio Francisco Fernández, D.N.I. N° 16.296.477 como persona de ignorado domicilio en autos N° 272.876, caratulados: “ORTIZ, JUAN PAULINO C/ FERNANDEZ, ANTONIO FRANCISCO P/ INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO”, la siguiente sentencia, recurso de aclaratoria y auto cuyas partes resolutivas textualmente dicen: A fs 20: “Mendoza, 26 de abril de 2.023. Hacer lugar a la acción de cobro interpuesta por JUAN PAULINO ORTIZ y en consecuencia condenar a ANTONIO FRANCISCO FERNANDEZ a pagar en el plazo de 10 días, la suma de U$S 12.000 con más los intereses a las tasa del 5% anual, desde el vencimiento de las respectivas cuotas, (26/12/21, 26/01/22, 26/02/23, 26/03/23, 26/04/23, 26/05/23), y la suma correspondiente a la cláusula penal (cláusula séptima) por $ 167.500, con más los intereses de la ley 9041 hasta el efectivo pago II.- Imponer la costas a la parte demandada vencida (art. 36 CPC) . III. Regular honorarios profesionales al Dr. Cristián Peña en U$S 2.160 y $ 30.150. sin perjuicio de la complementaria e IVA en caso de corresponder. NOTIFIQUESE - Fdo: Dr. Fernando Games – Juez”. A fs 21: “Mendoza, 08 de Mayo de 2023. RESUELVO: I. Modificar el resolutivo I de la sentencia recaída en fecha 26 de abril de 2023 y subsanar el error incurrido conforme lo expuesto en los considerandos, el que quedará redactado de la siguiente forma: “I.-Hacer lugar a la acción de cobro interpuesta por JUAN PAULINO ORTIZ y en consecuencia condenar a ANTONIO FRANCISCO FERNANDEZ a pagar en el plazo de 10 días, la suma de U$S12.000 con más los intereses a la tasa del 5% anual, desde el vencimiento de las respectivas cuotas, (26/12/21, 26/01/22, 26/02/22, 26/03/22, 26/04/22, 26/05/22), y la suma correspondiente a la cláusula penal (cláusula séptima) por $167.500, con más los intereses de la ley 9041 hasta el efectivo pago. REGISTRESE y NOTIFIQUESE. FDO. DR. FERNANDO GAMES - JUEZ” A fs 40: “Mendoza, 02 de Septiembre de 2024. RESUELVO: I- Declarar al Sr. ANTONIO FRANCISCO FERNANDEZ, D.N.I. 16.296.447 persona de domicilio ignorado. II- Notifíquese la sentencia, su aclaratoria y el presente auto por medio de edictos, a publicarse en el BOLETIN OFICIAL Y DIARIO UNO por el término de TRES DIAS, con dos días de intervalo, bajo responsabilidad de la parte actora; y de conformidad a lo dispuesto por el art. 69 y 72 del CPCCyT. III- Oportunamente dése la intervención que por ley corresponda a la Defensoría de Pobres y Ausentes que por turno corresponda. REGISTRESE. NOTIFIQUESE. PUBLIQUESE. Fdo. Dr. Fernando Games. Juez.”